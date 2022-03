DLRG-Langenargen Jahreshauptversammlung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit 13 Vorstandsmitgliedern kann der Vorsitzende auf den Sachverstand eines großen Teams zählen, wenn wichtige Entscheidungen zu treffen sind. Gleichzeitig wird so die Arbeit auf viele Schultern verteilt. Die erfolgreiche Arbeitsteilung und gute Zusammenarbeit mit vielen weiteren Aktiven in den Ressorts bilden positiv in der Mitgliederentwicklung ab. Alle satzungsgemäßen Aufgaben, die unter den gegebenen Bedingungen und Vorgaben in 2021 möglich waren, hat die Ortsgruppe auch erfüllt.

Florian Daniels, Leiter Einsatz, berichtete, dass seine 19 Aktiven im Wachdienst insgesamt 30 Strandbaddienste mit über 200 Stunden geleistet haben. Erfreulicherweise war es eine ruhige Saison. Das 15-köpfige Einsatzteam hatte sieben Einsätze, darunter einen internationalen Seenotalarm und drei Absicherungen von Wassersportveranstaltungen und Dreharbeiten für eine Fernsehserie. Im Frühjahr waren 13 Helfer mit über 130 Stunden im kommunalen Corona-Schnelltestcenter tätig. Einen Teil ihrer Sommerferien opferten fünf junge Rettungsschwimmer mit jeweils zwei Wochen an DLRG-Stationen an der Nord- und Ostsee-Küste. Daniels konnte auch jeweils einem neuen Bootsführer und einem Strömungsretter zu ihren erfolgreichen Prüfungen gratulieren.

Ulrike Krüger, die Sandra Charles, Leiterin Ausbildung, vertrat, berichtete von einem schwierigen Jahr: Bis Anfang Juni waren alle Bäder geschlossen. Trotzdem konnte man im Sommer im Strandbad sowie später im Herbst in der Schwimmhalle trainieren. Es gab einen riesigen „Stau“ an Kindern, die auf die Anfängerschwimmausbildung warteten. Mit einem neuen, ausgefeilten Konzept konnten dann 120 Kinder einen Schwimmkurs absolvieren. In den Sommermonaten wurden im Strandbad viele Prüfungsabnahmen für Schwimmabzeichen durchführt. Dieses Angebot wurde sowohl von Einheimischen und Touristen gerne angenommen. Krüger bedankte sich bei allen Trainern und Helfern, die zu frühen oder abendlichen Uhrzeiten bereitstehen, um dies zu ermöglichen und auch sich freiwillig weiterbilden.

In Kooperation mit der FAMS Grundschule gibt es seit Herbst eine Anfängerschwimm-AG in der Mittagszeit. Ein detaillierter Bericht ist unter https://langenargen.dlrg.de/die-ortsgruppe/aktuelles zu finden.