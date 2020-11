Digitales Infosystem gestartet

Mehr Transparenz, einfacher und schneller Zugriff: Das sind laut Pressemitteilung die Vorteile des neue Bürgerinformationssystems, das in Langenargen zur Verfügung steht. Demnach können ab sofort Termine, Sitzungsunterlagen und alle wichtigen Informationen zu Gemeinderatssitzungen und Sitzungen des Ausschusses für Umwelt und Technik digital eingesehen werden. Abstimmungsergebnisse zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten stehen ebenfalls innerhalb einer Woche nach der Sitzung online, kündigt die Gemeinde an.

Über das Bürgerinformationssystem kann sich jede Bürgerin und jeder Bürger einen Überblick über die Mandatsträger, die verschiedenen Gremien, Ausschüsse und Arbeitskreise sowie über die Zugehörigkeit der Gremiumsmitglieder in den einzelnen Gremien verschaffen, heißt es in der Mitteilung weiter. Über die Suchfunktion bestehe zudem die Möglichkeit, zu bestimmten Themen zu recherchieren. Ob von zu Hause aus oder während der Sitzungen online – alles was benötigt werde, sei ein internetfähiges Smartphone oder Notebook. Da auch die Gremiumsmitglieder die Sitzungsunterlagen digital abrufen können, werde zusätzlich eine Unmenge an Papier eingespart. Somit bringe das neue Bürgerinformationssystem auch einen ökologischen und ökonomischen Vorteil mit sich.

Für die Umsetzung einer elektronischen Sitzungsvorbereitung und Sitzungsdurchführung wurden den Gemeinderäten Tablets zur Verfügung gestellt, teilt die Gemeinde mit. Nach einem erfolgreichen Testlauf innerhalb der Verwaltung seien die Räte in der Handhabung der entsprechenden App geschult worden. Somit habe die Vorbereitung und die Durchführung der Gemeinderatssitzung im Oktober 2020 erstmals digital stattgefunden, und die Gemeinderäte hätten die Tagesordnung und die Sitzungsvorlagen zum ersten Mal vorab elektronisch erhalten.

Bereits vor Einführung des Bürgerinformationssystems wurden die Sitzungsvorlagen zu den Gemeinderatssitzungen und den Sitzungen des Ausschusses für Umwelt und Technik ab Mai 2020 per PDF-Dokumente auf der Webseite der Gemeinde Langenargen zur Verfügung gestellt, heißt es. Das Bürgerinformationssystem sei mit der Oktobersitzung gestartet. Nach und nach werden auch die vergangenen Sitzungen, rückwirkend bis Januar 2020, ins System eingepflegt und stehen dann zum Abruf bereit, kündigt die Gemeindeverwaltung an.