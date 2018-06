Dieb versagt beim Kurzschließen

Zeugen sucht die Polizei zu dem Diebstahl eines Motorrollers. Ein Unbekannter hat das Gefährt zwischen Mittwoch, 13 Uhr, und Donnerstag, 11 Uhr, vom Gelände des Waldkindergartens an der Unteren Seestraße in Langenargen gestohlen. Als die Eigentümerin ihr Fahrzeug, das eine Zeugin gegen 11 Uhr an anderer Stelle fand, abends abholen wollte, stellte sie fest, dass die Frontabdeckung des Motorrollers abgerissen und die Batterie teilweise ausgebaut worden war. Aufgrund verschiedener durchgetrennter Kabel geht die Polizei davon aus, dass der Dieb den Motorroller kurzschließen wollte, was ihm allerdings nicht gelang. Der Schaden beläuft sich auf rund 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei, Telefon 07543/93160, zu melden.