„Die Vodkagespräche“: Theater mit Tiefgang

Veranstalter der „Vodkagespräche“ im Münzhof sind die Langenargener Festspiele. Für die szenische Lesung mit Karoline Eichhorn und Catrin Striebeck am 16. und 18. Juli gibt es noch Restkarten. Beginn ist jeweils um 19.30, Einlass um 19 Uhr. Der Eintritt kostet am Donnerstag regulär 20 und am Samstag 22 Euro. Tickets gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Langenargen, Telefon 07543 / 93 30 92, und bei der Schwäbischen Zeitung mit Ermäßigung für Abonnenten, Telefon 0751 / 29 55 57 77.