Die Tennis-Oberliga kann kommen

Ungeschlagen hat die Tennismannschaft Herren 60 des TC Langenargen beendetet, sind mit 6:0 Punkten Meister ihrer Gruppe in der Verbandsliga und sicherten sich den Aufstieg in die Oberliga. Im entscheidenden Spiel gegen den bis dahin ebenfalls ungeschlagenen TC Sigmaringen fiel die Entscheidung. Laut Vereinsbericht setzte sich der TCL mit 6:3 unerwartet sicher durch.

Auf Position 1 gewann Rudi Mehler sein Spiel sicher 6:1, 6:3. Klaus Kloth musste sich nach unglücklich 6:7 verlorenen ersten Satz im zweiten Durchgang mit 2:6 geschlagen geben. Hart kämpfen musste Erwin Baierl, ehe er den Matchtiebreak 12:10 gewinnen konnte. Peter Kowalski und Gerd Spindler siegten in ihren Matches sicher in zwei Sätzen, Eugen Schmidberger unterlag 2:6/2:6. Auf die TCL-Doppel war indes einmal mehr Verlass. In Doppel 1 kam Frank Müller-Thoma, der als Ersatz eingesprungen war, an der Seite von Rudi Mehler zum Einsatz. Mit 6:0, 6:1 stellten sie den Erfolg des TCL sicher. Das Doppel 2 (Baierl/Kowalski) unterlag 8:10 im Matchtiebreak, ehe Kloth/Spindler mit 6:3, 6:4 im dritten Doppel alles klarmachten.