Die Tangosaison im Schloss Montfort startet am Dienstag

Der obere Saal im Langenargener Montfortschloss dient bald wieder den Freunden des Tango Argentino. Am Dienstagabend findet die erste Veranstaltung der Reihe „Tango im Schloss“ statt. Organisator Wolfgang Kallina ist bester Dinge, dass es nun wieder los geht. Und bei der Startveranstaltung in die Schloss-Tango-Saison gebe es immer etwas Besonderes, kündigt der Langenargener Tanguero und Veranstalter an: „Zur Begrüßung bekommen alle Gäste ein Glas Sekt – und die Damen eine langstielige Rose.“

Für die Practica und als DJs dürfen sich die Tänzer am Dienstag auf Rodica und Werner Lutsch aus Ravensburg freuen. Die Practica geht von 18.30 bis 19.30 Uhr, die Milonga von 19.30 bis 23 Uhr. Der Eintritt kostet acht beziehungsweise neun Euro. Zur Eröffnung hat sich auch Bürgermeisterstellvertreter Charlie Maier angesagt. „Für die freundliche Unterstützung der Gemeinde sind wir besonders dankbar“, betont Organisator Kallina. Mit dem Frühlingsauftakt wird jährlich der Reigen der Tangoveranstaltungen im Schloss Montfort Langenargen eröffnet. Veranstalter Kallina hat auch für 2018 wieder Tanzlehrer und DJs aus der Bodenseeregion, Deutschland, Österreich und der Schweiz bis hin nach Argentinien für die Veranstaltungen im Schloss gewinnen können. An insgesamt 23 Terminen werden argentinische Tanzfreuden geboten. Organisiert sind laut Programm auch drei Bälle, die an Sonntagen im Langenargener Schloss stattfinden.