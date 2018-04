Die Tango-Saison ist eröffnet

Freunde des gepflegten Tangos sind ab sofort wieder im Schloss Montfort richtig. Zur Eröffnung der Tanzsaison gab es jüngst Sekt für alle – und für die Damen rote Rosen. In seiner Begrüßungsansprache wies Organisator Wolfgang Kallina für den Sommer auf „heiß getanzte Sohlen mit Abkühlmöglichkeit im See“ und „eine herrliche Stimmung auf der Schlossterrasse“ hin.

Besonders erfreulich sei, dass „Schlossherr“ Michael Gürgen zwei zusätzliche Tango-Termine im Sommer vergeben habe. Wolfgang Kallina: „Damit können wir von Anfang Juli bis Anfang September durchgängig jeden Dienstag eine Milonga anbieten.“ Grundsätzlich bleibe die Veranstaltungsreihe, was Eintrittspreise, Anfangszeiten und Bälle angehe gleich. Die Milongas finden dienstags, die Bälle sonntags statt. Festgehalten wird auch an der Tombola-Tradition, bei der es für zwei Teilnehmer ein Fläschchen und eine Langenargen-Festschrift zu gewinnen gibt. Als Losfee agierte am Eröffnungstag Sarah, die weitest angereiste Tänzerin, die zwar Vorarlberger Wurzeln hat, jedoch inzwischen in Berlin lebt. Auf Nachfrage der SZ kommentierte die Wahlberlinerin: „Nach der Riesen-Tango-Szene in der Großstadt genieße ich die besondere Stimmung hier schon sehr.“

Zur offiziellen Eröffnung im Schloss fand sich auch Charlie Maier, stellvertretender Bürgermeister, ein. Der zeigte sich beeindruckt von den Tanzkünsten und dem Schuhwerk der Tänzer – und lobte: „Mit beeindruckenden 23 Veranstaltungen, davon drei Bälle, zeigt sich Langenargen wieder als Topadresse für Freunde des Tango Argentino.“ Das ergebe sich schon allein aus der phantastischen Atmosphäre und der zu erwartenden Sommerabendstimmung mit Tanz auf der Schlossterrasse. Auch für den langjährigen Veranstalter Kallina und das Schlossteam fand Maier anerkennende Worte, einmal wegen der vielen Stunden – auch mit Ehrenamtskomponente, zum anderen wegen der ständig wachsenden Auflagen und Anforderungen für solche Veranstaltungen.

Als erste Tanzlehrer und DJ-Paar der Saison waren Werner und Rodica Lutsch aus Ravensburg im Einsatz. Nach der Practica schaffte es DJane Rodica bis zum Schluss, die musikalische Stimmung hochzuhalten. Das könnte auch daran gelegen haben, dass sie zwischen den Tangorunden immer wieder mit besonders ausgesuchten Tandas (Tanzrunden) mit Tango-Vals und Milongas die Tanzpaare begeisterte.

Weiter geht es nach Ostern am 17. April mit Ralf und Doro Hübler aus Ravensburg und am 8. Mai mit Arlenka und Bernhard Klas aus Feldkirch.