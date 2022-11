Die Seewiesen strahlen in Orange

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Abendspaziergang an den Seewiesen lohnte sich am Samstag, 22. Oktober, doppelt. Denn nicht nur wegen des stimmungsvollen Sonnenuntergangs strahlten die Seewiesen in Orange. Insgesamt 200 Kürbisse wurden von über 100 Kindern und Jugendlichen der DLRG Ortsgruppe Langenargen an zwei Tagen für ihren beliebten Kürbis-Erlebnispfad geschnitzt.

Der Kreativität waren dabei keine Grenzen gesetzt und neben Eulen, Totenköpfen und lustigen und schaurigen Gesichtern war alles dabei. Aber auch Windlichter und schwarze Kartonpapierhände wurden für die gruselige Atmosphäre gebastelt. Am Samstagabend schmückten viele fleißige Helfer die Seewiesen neben dem DLRG-Heim und verwandelten sie in eine Art Halloween-Wonderland.

Etwa 1000 kleine und große Besucher kamen an diesem warmen Oktoberabend, um die kunstvollen, leuchtenden Basteleien zu bestaunen. Für das leibliche Wohl war natürlich auch gesorgt und so konnten alle nach ihrem Rundgang einen unvergesslichen Abend direkt am Ufer des Sees genießen. Wir bedanken uns bei allen Helfern und Schnitzkünstlern für die tolle Unterstützung und natürlich ist der Kürbispfad 2023 auch schon in Planung.