Die Rennatmosphäre zu den Wettfahrten gibt es im „Race Village“ im BMK-Yachthafen zu erleben

Die Weltmeisterschaft der 8mR-Yachten wird wie berichtet vom 1. bis 7. Juli beim Yacht Club Langenargen (YCL) auf dem Bodensee ausgesegelt. 23 der eleganten Yachten werden erwartet, einige davon sind um die 100 Jahre alt. Zehn Wettfahrten sind geplant, die erste startet am Montag, 2. Juli.

Gewertet wird laut Pressebericht des YCL in vier Altersklassen. Starten werden die „Achter“, ob historisch mit Gaffelrigg oder modern mit Foliensegeln, alle gemeinsam. Die Liegeplätze der bis zu 15 Meter langen Yachten sind rund um das „Race Village“ im BMK-Yachthafen Langenargen, wo es auch für Zuschauer Rennatmosphäre, Speisen und Getränke gibt. Am Wochenende vor den WM-Wettfahrten, 30. Juni und 1. Juli, organisiert der YCL den „Aguti Classic Cup“, bei dem etwa 40 Boote verschiedener Klassen am Start sind.