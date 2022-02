Langenargener wird Tourismus-Botschafter für den Bodensee

„BaWu-Scout 2022“ – über diesen Titel sowie spannende Vor-Ort-Erlebnisse darf sich der neue Bodensee-Heimatbotschafter Valentin Müller aus Langenargen freuen. Neben exklusiven Einladungen zu Events und kostenfreien Eintritten zu tollen Attraktionen warten spannende Blicke hinter die Kulissen auf ihn.

In einem digitalen Wettbewerb hat die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW) gemeinsam mit der Urlaubsmesse CMT nach Heimatboschaftern aus fünf touristischen Regionen in Baden-Württemberg gesucht. Auf regionaler Ebene hat die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT) die Aktion unterstützt.

Unter allen eingesandten Posts wurden beim Finale Ende Januar schließlich die Gewinnerinnen und Gewinner von der Instagram-Community gekürt. Für den Bodensee wird Valentin Müller als offizieller Scout die Besonderheiten der Bodenseeregion in Zukunft noch stärker in den Fokus stellen.

Kein unbekanntes Gesicht

Ute Stegmann, Geschäftsführerin der DBT, sagt: „Unsere herzlichsten Glückwünsche gehen an Valentin Müller. Er ist kein unbekanntes Gesicht, denn als Kollege und Mitarbeiter der Tourist-Information Langenargen versorgt er uns bereits jetzt mit tollen Aufnahmen. Wir sind glücklich, mit ihm einen engagierten Botschafter präsentieren zu dürfen und freuen uns, ihn auf der inspirierenden Reise zu den schönsten Zielen am See begleiten zu dürfen.“ Die DBT hat die Urkunde sowie eine Tasche – vollgepackt mit Ausflugstipps – überreicht, heißt es im Presseschreiben. Damit er die Region unbeschwert entdecken könne, habe er die Bodensee Card PLUS erhalten.

Ein echter Heimatentdecker

Valentin Müller ist mit seiner Heimat tief verwurzelt und stolz darauf, in einer Region zu leben, in der andere Urlaub machen. Er nutzt seine freie Zeit, um die beeindruckende Landschaft einzufangen. Besonders gerne greift er dabei auf seine Drohne zurück: „Wer am Bodensee das atemberaubende Panorama erlebt, wird diese Eindrücke garantiert für lange Zeit bewahren. Ich halte diese Momente mit meiner Kamera fest“, sagt Valentin Müller. Und genau auf diese bewegende und inspirierende Reise möchte er seine Followerinnen und Follower mitnehmen.

Bisher war er meist das Gesicht hinter der Kamera, das wird sich als neues Aushängeschild für den Tourismus am Bodensee aber nun ändern. Im Laufe des Jahres wird der Touristiker die Region nach außen vertreten und die Vielfalt seiner Heimat auf seinem Instagram Profil bewerben. „Ich bin sehr gespannt darauf, den Bodensee von einer ganz neuen Seite kennenzulernen und freue mich auf eine spannende Zeit, in der neben zahlreichen Eindrücken sicherlich auch tolle Bekanntschaften entstehen."

Schon in Kürze soll der frischgebackene Scout seine Entdeckerreise starten. Mehr soll seitens der Initiatoren aber zunächst nicht verraten. Wer nichts verpassen möchte, sollte @mueller_valentin und @echtbodensee auf Instagram folgen und die Abenteuer begleiten.

Und wer von der Reichweite von Valentin Müller profitieren möchte, so schreibt die DBT in der Pressemitteilung, kann sich an Sarah von Drateln, Tel.: 07541 / 378 34 15 oder E-Mail: sarah.vondrateln@echt-bodensee.de wenden. Der Scout schaut dann eventuell auf einen Besuch vorbei.