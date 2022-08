Die Regentrude und Loriot gastieren in Langenargen

Der Vorverkauf für den Herbst-Winter-Spielplan der Langenargener Festspiele hat begonnen. Darin bieten die Festspiele erneut von Oktober bis Dezember ein zusätzliches Theaterprogramm außerhalb ihrer bekannten Sommertheatersaison an. Neben der abenteuerlichen Wetterlegende „Die Regentrude“ darf sich das Publikum auf ein Wiedersehen mit „Loriot“ freuen.

Dabei stehen die Inszenierungen und das theaterpädagogische Begleitprogramm unter dem diesjährigen Spielzeitmotto „Die Welt im Wandel“. Sie nehmen Bezug auf die Umbrüche und Herausforderungen auf, in denen die Gesellschaft mit ihren alten und insbesonderen neuen Aufgaben weltweit steht, teilt das Theater in einer Ankündigung mit.

Mit der gespielten Lesung des Umweltmärchens „Die Regentrude“ nach Theodor Storm (Inszenierung: Nadine Klante) wagen sich die Theaterfestspiele an ein neues, innovatives Projekt mit theaterpädagogischem Begleitprogramm. Zwei Schauspieler erzählen die alte Wetterlegende der Regentrude. Sie schlüpfen in die Rollen der Hauptfiguren und nehmen das Publikum ab sechs Jahren mit auf eine spannende Reise: Maren und Andrees sind ein heimliches Liebespaar. Sie dürfen erst heiraten, wenn die Dürre besiegt ist und es endlich wieder regnet. Dafür müssen sie den gefährlichen Weg zur Legendengestalt der Regentrude finden und diese aufwecken. Nur sie kann den Regen wieder ins Land bringen. Ein Umweltmärchen voller Abenteuer und Mut – garantiert nachhaltig, heißt es in der Vorschau weiter. Zusätzlich zu der öffentlichen Aufführung am Sonntag, 6. November, um 15 Uhr, sind weitere Aufführungen jeweils donnerstags am 6. Oktober und 10. November um 10 Uhr für regionale Schulen (Klassenstufe 1 bis 4) geplant. Die Aufführungen finden im Langenargener Münzhof statt.

Ergänzend haben die Bildungseinrichtungen im Rahmen von FLUKS – Theaterpädagogik der Langenargener Festspiele die Chance, das Begleitprogramm „An die Zukunft! – fertig! – los!“ (Dauer: ab 90 Minuten) an ihrer Einrichtung durchzuführen. Dabei werden sich die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit einer professionellen Theaterpädagogin der Festspiele mit dem Umweltblick in die Zukunft theatral auseinandersetzen. Feuer – Erde – Wasser – Luft: Was geschieht, wenn diese Elemente nicht mehr im Einklang sind? Naturkatastrophen sind täglich in den Medien zu vernehmen. Wer und was sind jedoch die Treiber dieses Ungleichgewichts geworden? In gemeinsamen Diskussionen und Austausch wird sich der Workshop solchen und weiteren Fragen nähern. Am Ende des Workshops werden die Antworten präsentiert.

Zum Jahreswechsel bieten die Langenargener Festspiele mit „Loriot Dramatische Werke“ eine unterhaltsame Inszenierung mit Tiefgang zu Ehren von Loriot (Regie: Tamara Hattler). Die Theaterfestspiele zeigen die Wiederaufnahme ihres Theaterabends, der das Werk des Meisters des Humors Vicco von Bülow auf die Bühne bringt. Loriots Sketche haben Fernsehgeschichte geschrieben. Neben den bekannten Sketchen wie „Das Frühstücksei“, „Liebe im Büro“ oder „Der Feierabend“ wird auch das Leben des Künstlers in der Inszenierung der Langenargener Festspiele beleuchtet. Die Aufführungen finden am 27., 28., 29. und 30. Dezember jeweils um 19.30 Uhr im Münzhof Langenargen statt. Die Silvesteraufführung am 31. Dezember beginnt bereits um 16 Uhr. Eintrittskarten sind im Vorverkauf erhältlich über die Tourist-Information Langenargen, die Schwäbische Zeitung sowie über alle Reservix Vorverkaufsstellen. Weitere Informationen und alle Aufführungstermine online unter www.langenargener-festspiele.de

Die Langenargener Festspiele sind ein Privattheater mit Sitz in Langenargen am Bodensee. Das Theater zeigt vorrangig Eigenproduktionen in den Sparten Erwachsenen- und Familientheater. Im Mittelpunkt der Theatereinrichtung stehen die Sommertheaterfestspiele, welche von Juni bis August unter freiem Himmel im Schlosspark, bei schlechter Witterung innen in der Kulturstätte Münzhof in Langenargen ausgetragen werden. Ergänzend werden theaterpädagogische Angebote sowie ein Spielplan außerhalb der Sommertheatersaison geboten. Seit dem Jahr 2021 sind die Langenargener Festspiele Mitglied im Bundesverband Deutscher Bühnenverein (DBV). Träger der Theatereinrichtung ist seit Gründung im Mai 2017 der gemeinnützige Verein Langenargener Festspiele.