Die Regentrude besucht Langenargen

Die Langenargener Festspiele luden zu einer aufregend und lustig erzählten Darbietung der Regentrude des Dichters Theodor Storm in den Münzhof ein, die am 9. und 10. November von allen Kindern der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule besucht wurde.

Im Lande fiel kein Tropfen Wasser mehr. Nur die Regentrude war in der Lage, das Land und die Menschen vor Trockenheit und Dürre zu retten. Andreas und Maren machten sich auf die Suche nach der Regentrude, die zum Schluss nicht nur das Wasser schenkte, sondern den beiden auch die Hochzeit ermöglichte.

Die beiden Schauspieler Annette Dick und Torsten Hoffmann stellten diese Geschichte so mitreißend und lebendig, lustig und pathetisch dar, dass die Kinder szenenweise gebannt still und starr da saßen oder sogar mitfieberten und ehrfürchtig die Luft anhielten. Und schließlich – insbesondere zur Regenbeschwörung – band das Schauspielduo die Kinder sogar durch Aufforderungen zum Rufen und Klatschen mit ein. Das zeigte Wirkung! Denn neben der Begeisterung wurde tatsächlich sowohl auf der Bühne als auch in der Wirklichkeit während der Vorstellung ein kleines Bisschen Regen herbeigezaubert.

Es war eine besondere Abwechslung zum Schulalltag – die gespielte Lesung im Münzhof. Die FAMS bedankt sich vielmals für die schönen Vorstellungen, ganz besonders aber auch beim Förderverein der Schule, der gut die Hälfte der Kosten für die Kinder übernommen, und dieses besondere kulturelle Erlebnis erst möglich gemacht hat.