Die Leistungsschau soll noch musikalischer werden

Der Handels- und Gewerbeverein Langenargen (HGV) ist auf die Saisoneröffnung mit vielfältiger Leistungsschau und verkaufsoffenen Sonntag am 5. Mai vorbereitet. Dies ist den Ausführungen des ersten Vorsitzenden, Karl-Heinz Scheriau im Rahmen der 52. Hauptversammlung am Donnerstag im Schloss Montfort zu entnehmen gewesen. Neben einer Erhöhung der Mitgliederbeiträge um zehn Euro ab 2020, sprachen sich die Mitglieder für eine Begrenzung von gemeinnützigen Spenden in Höhe von 300 bis 400 Euro aus. Die Homepage wird künftig um eine Lehrstellen-, Praktikanten- und Jobbörse erweitert.

Über ein arbeitsreiches, abwechslungsreiches und zugleich erfolgreiches Jahr konnte der HGV-Vorsitzende Karl-Heinz Scheriau in seinem Rückblick berichten. Im Fokus der Aktivitäten und Aktionen der Gemeinschaft stand die Leistungsschau zur Saisoneröffnung. „Langenargen begrüßte bei bestem Wetter rund 10 000 Besucher, die eine beeindruckende Oldtimershow sowie die breite Produkt- und Dienstleistungsvielfalt unserer Geschäftstreibenden am verkaufsoffenen Sonntag sowie an den Ständen und bei Vorführungen erleben durften.“, sagte er. Die Veranstaltung sei auf ganzer Linie ein Erfolg gewesen. „Mein Dank gilt allen, die sich hier eingebracht und engagiert haben“, sagte Scheriau. Für die bevorstehende siebte Auflage der weit über die Gemeinde hinaus beliebten Veranstaltung versprach Scheriau eine Mischung aus Informationen, Unterhaltung, Kulinarischem und reichlich Musik.

Wie Beisitzerin Elisa Resch ausführte, habe man 2018 unter anderem erfolgreich am Vereinsschießen der heimischen Schützengilde teilgenommen, eine Spende an die Kinderaktionswiese übergeben, bei Mini-LA mit der Herstellung von Vogelhäuschen mitgewirkt und ein stimmungsvolles Grillfest abgehalten.

HGV spendet für Fischer

Karl-Heinz Scheriau begrüßte es, dass eine finanzielle Unterstützung für die schwer getroffenen Fischer in der italienischen Partnergemeinde Noli in Höhe von 1200 Euro seitens der Mitglieder bestätigt und beschlossen wurde. Wie der Vorsitzende des Partnerschaftsvereins, Gerhard Wiest, erklärte, werde man den gesamten Spendenbetrag in Höhe von 15 000 Euro, der sich unter anderem aus privaten Spenden und Spenden des Partnerschaftsverein Langenargen-Noli, HGV und Gemeinde zusammensetzt, während der Leistungsschau gemeinsam mit Bürgermeister Achim Krafft an den Bürgermeister von Noli übergeben. Nach dem Kassenbericht von Finanzvorstand Manfred Krannich, dem eine einwandfreie und transparente Arbeit bestätigt wurde, erfolgte die einstimmige Entlastung des Vorstands.