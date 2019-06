Die Langenargener Hütte wird 50

Der Wintersportverein Langenargen (WSV) feiert in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen der Langenargener Hütte. Deshalb lädt der Verein für Ende Juni zum großen Jubiläumswochenende ins Schetteregg nach Österreich ein.

Am 29. und 30. Juni soll die Hütte mit einem bunten Programm gefeiert werden. Am Samstag, 29. Juni, gibt es eine Hüttenolympiade für mit tollen Preisen für die Gewinner, schreibt der Verein in einer Ankündigung. In Disziplinen wie Eisstockschießen, Sagwayparcour, Bogenschießen, Autoziehen oder Baggerfahren kommt jeder auf seine Kosten. Die Veranstalter freuen sich über die Zusage zahlreicher Gruppen mit je vier bis sechs Teilnehmern. Für die Jüngsten gibt es ein großes Kinderprogramm mit Hüpfburg, Kinderschminken und Popkornmaschine. Der Startschuss am Samstag fällt um 13 Uhr. Im Anschluss an das Event können die Besucher den Abend gemeinsam vor der Hütte ausklingen lassen.

Ein Bus für die Hin- und Rückfahrt von Langenargen wird vom Verein organisieren und zudem sind Übernachtungsmöglichkeiten mit Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt vorhanden.

Am Sonntag, 30. Juni, findet dann das traditionelle Bergfest am Schetteregg statt. Dern Auftakt um 10 Uhr bildet ein Gottesdienst unter freiem Himmel. Begleitet von der kleinen Bürgerkapellenbesetzung Blechbande & Friends wird anschließend mit dem Fassanstich der Frühschoppen eröffnet. Gegen die Mittagszeit bietet sich die Gelegenheit die schöne Umgebung zu Fuß zu erkunden um zum Beispiel die nahegelegene Sennerei „Obere Falz“ zu besichtigen. Rund um die Langenargener Hütte wird ganztägig ein buntes Kinderprogramm für den Nachwuchs angeboten. Auch für Sonntag organisiert der WSV einen Busshuttle.