Die Kür der Clubmeister

Neben den Jugendclubmeisterschaften ermittelten auch die TCL-Mitglieder ihre Meister über 50 (Ü50) sowie unter 50 (U50) Jahren. Für die U50 meldeten sich insgesamt 11 Teilnehmer. In einem sehr ausgeglichenen Feld stachen vor allem Jochen Schirmer und Christian Sternig hervor. Sie überzeugten in jedem Match. Beim ersten Showdown auf der Gewinnerseite entschied Schirmer das Spiel für sich. Sternig konnte sich auf der Verliererseite gegen Sebastian Bleich durchsetzen, so dass es im Finale zur Wiederauflage des Aufeinandertreffens der beiden Tennisstrategen kam. Schirmer fand hier mit seinem exzellenten Ballgefühl schneller in das Match und gewann den ersten Satz. Tennistaktiker Sternig kam im Laufe der Begegnung immer mehr in Fahrt, so dass es zu einem spannenden Schlagabtausch kam. Am Schluss hatte nach mehreren vergebenen Satzbällen Jochen Schirmer im Tiebreak das bessere Ende für sich und wurde verdienter Clubmeister U50.

Vierzehn Spieler ermittelten ihren Meister Ü50. Sehr früh begegneten sich Klaus Kloth und Frank Müller-Thoma. Kloth gewann knapp im Match Tiebreak und marschierte bis ins Finale durch. Müller-Thoma gewann mit seiner Spielübersicht und Raumaufteilung Spiel um Spiel. Im Finale auf der Verliererseite traf Müller-Thoma als ältester Spieler auf den jüngsten des Teilnehmerfeldes Rainer Steck. Auch hier las Müller-Thoma das Spiel von Steck hervorragend und hatte im Match Tiebreak das bessere Ende sich. Leider musste Müller-Thoma das mit Spannung erwartete Endspiel verletzungsbedingt absagen. Klaus Kloth war somit Sieger Ü50 Konkurrenz des TCL.

Auch bei den Damen gab es unter den sechs Teilnehmerinnen spannende Spiele. Dani Maier marschierte ins Finale durch. Nadine Knaus setzte sich im Finale auf der Verliererseite gegen Kirsten Hauser durch und zog ebenfalls ins Finale ein. Hier hatte Knaus das bessere Ende für sich und wurde damit TCL-Clubmeisterin.

Am Ende der aufgrund des Wetter längsten Clubmeisterschaft dankte Vorstand Andreas Schätzle Sportwart Ralf Hauser für die engagierte Organisation der Wettbewerbe sowie dem Restaurant Matchpoint für die hervorragende Sicherstellung des leiblichen Wohls aller Teilnehmer.