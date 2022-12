Die ganze Hirscher-Familie hält den Laden am Laufen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die 1250 Jahrfeier Langenargens im Jahr 2023 ist auch für den Musiksalon Hirscher im Bahnhof Langenargen ein Grund zum Feiern: „1200-Fifties“ soll der Arbeitstitel heißen, mit dem die Hirscherfreunde im kommenden Jahr an den Start gehen wollen. Wie Berthold Müller, der erste Vorsitzende auf der Jahreshauptversammlung des Vereins Musiksalon Hirscher ankündigte, sollen die Fünfziger Jahre wieder aufleben. Ganz besonders im Blick haben die Mitglieder die Geschichte des Bahnhofs und das Leben in dieser Zeit. Im Fokus steht auch der aufblühende und stark wachsende Tourismus in den Fünfziger-Jahren. „Unser Bahnhof war in dieser Zeit ausgesprochen stark frequentiert, viele Gäste kamen mit dem Zug nach Langenargen und fuhren auch wieder mit der Bahn nach Hause“, erinnerte sich Berthold Müller persönlich an diese Zeiten mit vielen kleinen Anekdoten.

Die Mitglieder des Vereins Musiksalon Hirscher erfuhren an diesem Abend neben den Jubiläumsplänen auch, dass das Vereinsleben der Hirscherfamilie nach Corona wieder stark Fahrt aufgenommen hat. „Unsere Party alle zwei Wochen am Samstag ist immer sehr gut besucht“, blickte Berthold Müller zurück. „Die Partyszene hat den Hirscher im Blick.“

Auch der Schichtsalon am Donnerstagabend mit gemütlicher Hintergrundmusik und das Saloncafe am Samstagmorgen mit einem reichhaltigen Angebot verzeichneten einen guten Zulauf, unter anderem auch wegen ganz speziellen Frühstücksangeboten.

Die Finanzen des Vereins sind ebenfalls „im Lot“. Wie Sabine Steinert, für die Finanzen des Vereins vorantwortlich, erklärte, habe man durch Spenden, durch Beiträge von mehr als 70 Mitgliedern, durch die Coronahilfe und nicht zuletzt durch die guten Umsätze ein gutes Polster erwirtschaften können. Ein Teil der Partyeintritte sowie eine DJ-Jahresgage ist gespendet und an Langenargener Einrichtungen weitergeleitet worden.

Wichtig ist dem Vorstand auch, den vielen Helfern zu danken, die durch ihren ehrenamtlichen Einsatz bei der Party, beim Schichtsalon und im Cafe den „Hirscher“ weiterhin am Laufen und am Leben halten.