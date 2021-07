Die Freude der Vereinsjugend

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Künftig kann der TC Langenargen mit einem frisch gebackenen lizenzierten Jugendleiter DOSB in seinen Reihen aufwarten. Jugendwart Jochen Beck bestand diese Woche erfolgreich seine Ausbildung der Württembergischen Sportjugend (WSJ) an der Landessportschule Albstadt. Angefangen in 2020 erwarb er in insgesamt 120 Lerneinheiten umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Breiten- und Freizeitsport, Planung von Freizeitmaßnahmen, Pädagogik, Fragen der Mitbestimmung/Mitgestaltung von Kindern und Jugendlichen, Aufsichtspflicht und Haftung, Jugendschutzgesetz, Finanzen/Zuschüsse in der Jugendarbeit, … .

Seine Projektarbeit „Gründung eines Jugendausschusses im Rahmen der Jugendinitiative 2020/2021“ gibt detaillierte Einblicke über den Aufbau des Jugendgremiums und der Definition einer Jugendordnung im TC Langenargen. Ebenso zeigt diese Arbeit die deutlich verbesserte Integration und Mitbestimmung der Jugendlichen sowie die eigenverantwortliche Gestaltung des Jugendprogramms seitens der TCL-Jugendlichen auf.

Neben der bereits erhaltenen Juleica-Card für Jochen Beck darf sich die Vereinsjugend nun über einen jährlichen Zuschuss seitens des WLSB aufgrund der zertifizierten DOSB-Jugendleitertätigkeit freuen.