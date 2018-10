Die Festspiele gehen weiter

Nach der Saison ist vor der Saison: Der Langenargener Festspielverein und das Festspielteam laden am Freitag, 9. November, um 18.30 Uhr zu einer Informationsveranstaltung in den Saal des Kavalierhauses ein. Laut Ankündigung berichtet das Team dabei von der ersten Festspielzeit in diesem Sommer, in der das Stück „Der Räuber Hotzenplotz“ aufgeführt worden ist – und gibt einen Ausblick auf die kommende Spielzeit, in der sich der Verein viel vorgenommen hat.

2019 starten die Festspiele mit zwei Familienstücken und einer Abendstückpremiere in die nächste Saison. Bei dem Infoabend geht es unter anderem darum, was und wer alles genau hinter einem Festspiel steht und welche Vorbereitungen damit verbunden sind. Auch soll der Abend dazu dienen, neue Vereinsmitglieder und freiwillige Helfer zu werben. Gesucht werden der Ankündigung zufolge Helfer in den Bereichen Organisation, Bühne, Kostüm sowie Auf- /Abbauhelfer und Vorstellungsbetreuer.