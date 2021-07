Die Fehlersuche geht weiter

Als Tim Zimmermann am Sonntagabend zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen sein Auto neben der Strecke abstellen musste, endete ein ziemlich frustrierendes ADAC-GT-Masters-Wochenende für den 24-Jährigen. Im niederländischen Zandvoort kam der Lamborghini Huracán GT3 nie wirklich in Tritt. Zimmermann und sein neuer Teamkollege Marco Mapelli schieden in beiden Läufen aus und blieben so ohne Punkte.

Selbst ein zehnter Platz von Mapelli im Qualifying täuschte nicht darüber hinweg, dass es für das Team am vergangenen Wochenende schlecht lief. „Das Auto hat einfach nicht so funktioniert, wie wir uns das gewünscht haben“, bilanziert der Langenargener Rennfahrer Zimmermann. Demnach war auch der Lamborghini-Werksfahrer Mapelli im Rennen gezwungenermaßen mit gebremstem Schaum unterwegs und übergab das italienische Auto auf Rang 16 an Zimmermann. Der kämpfte um Punkte, wurde aber kurz vor Rennende von der Strecke geschubst und schied aus. „Da war ich ziemlich machtlos und konnte das Auto nicht mehr auf der Strecke halten“, sagt er. „Irgendwie hat das aber zum gesamten Wochenende gepasst.“

„Wir wissen, dass wir schnell sein können“

Denn schon einen Tag zuvor blieben die vorderen Plätze für Zimmermann in weiter Ferne. Rang 15 im Zeittraining war das Maximum für den Lamborghini Junior. Im zweiten Rennen verlor das Team Zimmermann/Mapelli noch ein wenig mehr an Boden und landete auf Platz 19, während die Grasser-Racing-Teamkollegen Rolf Ineichen und Franck Perera um den Sieg mitfuhren. „Es hat uns schon in den Rennen zuvor immer ein bisschen zu den Schwesterautos gefehlt“, meint Zimmermann, der für die Renngemeinschaft Graf Zeppelin startet.

Jetzt geht im Hintergrund die Fehlersuche weiter. Einen haben die Mechaniker schon aufgedeckt. Ein kaputtes Differential sorgte dafür, dass die Performance fehlte. „Ich habe volles Vertrauen zu Lamborghini und zu meinem Team, dass wir das hinbekommen“, ist Zimmermann optimistisch. „Wir wissen, dass wir schnell sein können. Jetzt geht es darum, das auch zu beweisen.“