Die Bebauung des Mooser Weg ist noch nicht vom Tisch

Eine Mehrheit der Langenargener hat im März 2018 in einem Bürgerentscheid gegen die Bebauung eines Grünzugs am Mooser Weg gestimmt. In der Sitzung am 31. Januar wird sich der Gemeinderat dennoch erneut mit dem Thema befassen. Grund ist ein entsprechender Einwohnerantrag, den 275 Menschen unterschrieben haben.

Dazu teilt Gert Dreyer, Mitglied des Naturschutzbunds (Nabu), in einer Stellungnahme mit: „Naturschützer und Anlieger hatten die berechtigte Hoffnung, dass der Bürgerentscheid vor drei Jahren die wertvolle Streuobstfläche am Mooser Weg für alle Zeiten vor der Bebauung geschützt hätte.“

Schon damals sei der Beschluss des Gemeinderats Pro-Bebauung rechtlich zweifelhaft gewesen, da es sich um eine Ausgleichsfläche für das Baugebiet Gräbenen 5 handle. „Die ökologische Wertigkeit dieser Fläche ist in den letzten Jahren noch gestiegen“, schreibt Dreyer. „Auch die gesetzlichen Auflagen haben sich zugunsten des Erhalts der Streuobstwiese geändert.“

So sei im Jahr 2020 in Baden-Württemberg das Biodiversitätsgesetz verabschiedet worden. Streuobstwiesen seien seitdem besonders geschützt. Ob normales Bauverfahren oder nach Paragraf 13b Baugesetzbuch in beiden Fällen gelte der Streuobstschutz ab einer Größe von 1500 Quadratmetern. Die Unteren Naturschutzbehörden müssten beteiligt werden, um den erforderlichen Streuobstwiesenschutz zu prüfen.

Nicht gestattet sei ein Ausgleich des Verlusts über Ökokontomaßnahmen. Das Nabu-Mitglied geht davon aus, dass sich das Gremium von vornherein gegen die Privatinitiative entscheidet. Dies entspreche dem Zeitgeist „Natur-und Klimaschutz in der Gemeinde“.