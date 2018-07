Die Bühne für das Langenargener Uferfest ist bereit

Feier frei: Am Freitag um 19 Uhr heißt es auf der Showbühne am Uhlandplatz in Langenargen: Ozapft is! Dann nämlich eröffnen Bürgermeister Achim Krafft und das Festkomitee mit kräftigen Schläger auf die Hopfenfässer das 43. Uferfest.

Bereits um 11 und 14.30 Uhr findet das Springen des Fallschirmjägerregiment 26 der Bundeswehr statt, die Kinderaktionswiese öffnet ebenfalls um 14.30 Uhr. Zuvor hatten die teilnehmenden Vereine und Mitarbeiter des Bauhofs alle Hände voll zu tun, um die gesamte Infrastruktur für die Großveranstaltung aufzubauen und zu installieren. Neben den Verkaufsbuden, Zelten und den beiden Bühnen mussten bei großer Hitze Biertischgarnituren für viele hundert Besucher aufgestellt, Strom- und Wasseranschlüsse überprüft oder auch Toilettenanlagen eingerichtet werden. Die Langenargener feiern ihr Uferfest von Freitag bis einschließlich Montagabend, zum großen Klangfeuerwerk am Samstag ist der Erwerb eines Festabzeichens, das vier Euro kostet obligatorisch.