Diakon Walser: „Es läuft super“

Am dritten Tag der Vesperkirche im katholischen Gemeindehaus in Langenargen hat wieder ein reges Kommen und Gehen geherrscht. Die Helfer hatten alle Hände voll zu tun. „Ich finde es eine tolle Sache“, sagt Simone Müller, die mit Mann und Kind am Eingang steht. Gerade gut, dass der neu eingebaute Aufzug noch am Freitag abgenommen wurde, da kann der Kinderwagen gleich mit rein und auch Menschen mit Gehbehinderung wissen den Aufzug sehr zu schätzen.

Die Treppe nach oben in den Hauptraum mit der Essensausgabe ist momentan ohnehin schwer zugänglich, weil Esser ihren Teller nach unten bringen – oben ist kurz vor eins kein Platz mehr frei. Diakon Dieter Walser steht im Eingangsbereich und hat alles im Blick. „Jetzt wird’s voll“, strahlt er, „es läuft super“. Am Dienstag seien knapp 300 Essen ausgegeben worden, am ersten Tag am Montag waren es, wie erwartet, noch etwas weniger, aber am Mittwoch waren es wieder gute 300.

Mitten drin steht sehr zufrieden Emma Woyte, eine der drei Hauptorganisatoren: „Wir machen es mit einer Ruhe und Selbstverständlichkeit, als würden wir’s schon zehn Jahre machen.“ Sie freut sich über die Gemeinschaft, die lebhafte Unterhaltung. Mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die man sonst nur selten trifft, ist hier noch wichtiger als das günstige Essen selbst.

An der Essensausgabe ist Langenargens Bürgermeister Achim Krafft mit Schöpfen beschäftigt. Am Montag war sein Eriskircher Kollege Arman Aigner hinter der Theke, am Dienstag Kollege Daniel Enzensperger aus Kressbronn. Neben dem Bürgermeister steht geschäftig der Koch Jens Knobloch. „Fragen Sie nur“, meint er ruhig, „antworten kann ich nebenbei“. Weil sich im Vorjahr für die erste Vesperkirche in Kressbronn keine Wirte gefunden hatten, hat Knobloch, der für das Seniorenheim in Lindau-Reutin kocht, kurzerhand eine Woche Urlaub genommen. Auch diesmal ist er wieder mit Leib und Seele dabei. Morgens um halb sechs fängt er in Lindau an und bereitet bis halb elf die Essen vor, dann bringt er sie fix und fertig nach Langenargen, wo sie gleich auf die Teller kommen. Seine Motivation? „Mich fasziniert der soziale Aspekt, mit dem Essen Gutes zu tun.“ Mit der Logistik hat er gute Erfahrung, man sieht es. Jeden Tag gibt es zwei Essen zur Auswahl, eins davon fleischlos, heute sind es Spaghetti Bolognaise und Kässpätzle.

Zu Fuß aus Kressbronn

An den Tischen sitzen Alt und Jung. Emma Woyte hätte sich noch mehr Kinder und Jugendliche gewünscht, aber das liege eben an der anderen Struktur der Gemeinde. Die Gäste kommen aus Langenargen, aber auch aus den anderen beteiligten Gemeinden. Am ersten Tag war der kleine Shuttle-Bus schon gleich voll, einige sind auch zu Fuß aus Kressbronn gekommen. Ein Gast komme täglich mit dem Rad aus Friedrichshafen. Für viele ist diese Unterbrechung des Alleinseins sehr willkommen.

Auch das Rahmenprogramm werde sehr gern angenommen. Der Abend mit dem Kabarettisten Uli Boettcher sei ein voller Erfolg gewesen, zumal er neben einem „Best-of“ auch unveröffentlichte Gags aus seinem neuen Programm getestet habe, wie Diakon Walser erzählt.

Vesperkirchen gibt es einige im Land, besonders in größeren Städten, aber so wie hier im ländlichen Bereich, das ist neu, ebenso wie die ökumenische Zusammenarbeit von zehn Kirchengemeinden aus drei verschiedenen Konfessionen. Macher wie Besucher sind begeistert.