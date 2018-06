Deutscher K1-Meister nach Münzwurf

Selahattin Sahin und Elias Musso haben sich bei der Deutschen K1-Meisterschaft der ISKA (International Sport Kickboxing & Karate Association) in Köln für die Weltmeisterschaften 2018 in Jamaika qualifiziert. Die Aushängeschilder des Bodensee-Gyms in Langenargen waren bereits für die nun anstehende WM in Athen qualifiziert und haben mit einem weiteren DM-Titel ihre Teilnahme in Griechenland gerechtfertigt. Mit einem Lachen quittierte Sahin den Empfang seiner Goldmedaille, da er diese nach einem Münzwurf umgehängt bekommen hatte.

Neben den beiden Goldmedaillen durften sich Adil Öcalan über Silber und Reza Surkhabi über Bronze freuen. Ob sich Sebastian Laski über Silber gefreut hat, ist nicht so sicher. Denn Sahin und Laski traten im Männer-Halbschwergewicht an und hätten sich nach überstandenem Halbfinale im Finale gegenüberstehen sollen. „Aus Prinzip treten unsere Kämpfer aber nicht gegeneinander an. Und so musste die Münze entscheiden“, löst Trainer Roman Carevic auf. Der Glückliche danach war „Selo“ Sahin, der damit auch das Ticket für Jamaika löste.

„Im Sichtungstraining haben die Silbermedaillengewinner jedoch noch die Möglichkeit, sich für das Nationalteam zu empfehlen“, meint Carevic, der guter Dinge ist, dass sich nicht „nur“ ein Duo des Bodensee-Gyms zu diesem Traumziel aufmacht. Die Langenargener waren schon als erfolgreichstes Gym der Baden-Württembergischen Muay-Thai-Meisterschaften zu den deutschen Titelkämpfen nach Rommerskirchen in der Nähe von Köln gereist. Und auch dort schlugen Sahin und Co. zu und nahmen vier Gold- und zwei Silbermedaillen mit.

Selahattin Sahin musste sich vor wenigen Wochen mit Silber begnügen, Carevic – selbst Punkterichter – reichte nach der umstrittenen Finalniederlage seines Aushängeschilds Protest ein. Und bekam bis heute keine Antwort. Mittlerweile ist Finalgegner Frederic Fraikin bei der Muay-Thai-WM, ihm wird man den Titel somit kaum mehr aberkennen. Der 21-jährige Sahin, der heuer auch in Ulm in seinem Kampf um die ISKA-EM unterlag, kann sich aber mit der am 31. Mai beginnenden WM trösten, der Dritte der ISKA-K1-Weltmeisterschaften von Stuttgart tritt dann wieder für die Türkei an.

Zwölf Trainingseinheiten

Elias Musso (bis 53 kg) ist auch schon nationaler Muay-Thai-Champion, top motiviert trat der 16-jährige laut seinem Trainer auch im K1-Sparring an. „Waren es früher acht Trainingseinheiten in der Woche, sind es jetzt zwölf“, sagt Roman Carevic, für den der K.o.-Sieg in Runde zwei nicht sehr überraschend kam. Seit sechs Jahren ist der ehemalige Fußballer nun begeisterter Kampfsportler, nur zwei Niederlagen stehen in 16 Kämpfen zu Buche. Sein Finalkontrahent Erik Kastler vom Fightclub Radolfzell stand in Köln auf verlorenem Posten. „Elias hat die Anweisungen von außen perfekt umgesetzt und bot eine souveräne Vorstellung“, so Carevic und sein Kotrainer Jens Winner unisono. Der zehnjährige Adil Öcalan (Sparring -39 kg) hatte bisher zwei Kämpfe absolviert und ebenso viele Titel eingeheimst. Dieses Mal musste er gar dreimal auf die Matte, alle Gegner waren größer und älter als der Jüngste im Langenargener Team. Dennoch kämpfte sich Öcalan bis ins Finale vor. Dieses musste er allerdings 20 Minuten nach seinem Halbfinalkampf austragen und so ging dem Zehnjährigen laut dem Trainerduo die Luft aus. Carevic: „Ich habe ihm gesagt, dass ich auch gegen Größere gekämpft habe. Und alles nur im Kopf entschieden wird.“

Der Afghane Reza Surkhabi (Sparring -60 kg, 14 Jahre) musste sich nach siegreichem Viertelfinale seinem Halbfinalgegner geschlagen geben, Resul Güccük (17) unterlag in seinem Viertelfinale der Klasse bis 68 kg.

Für Roman Carevic, Jens Winner, Elias Musso und „Selo“ Sahin geht es am 30. Mai nach Athen, dank einiger Geldgeber wie Hauptsponsor Marazzi Group (der Fliesenproduzent mit Hauptsitz in Modena fördert vor allem den italienischen Volleyball) ist auch das WM-Unternehmen 2018 in Jamaika für das Bodensee-Gym möglich.