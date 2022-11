Derbysieg in Langenargen – Blisshards halten dem Druck stand

Andreas Rohrbeck machte eine gesamte Runde durch die Mannschaft. Dabei herzte der Trainer der HSG Friedrichshafen-Fischbach jeden einzelnen Spieler und beglückwünschte alle zu ihrer Leistung am Samstagabend. Die Blisshards gewannen das Handballderby bei der HSG Langenargen-Tettnang dank einer starken zweiten Halbzeit mit 25:23 (9:13) und vermieden somit den Absturz in den Tabellenkeller der Handball-Bezirksliga.

Bei Rohrbeck ist nach Spielende im Sportzentrum Langenargen einiges abgefallen. Der Sieg sorgte bei ihm für „pure Erleichterung“. So war der Coach der Blisshards vor der Begegnung „angespannt“ und hoffte, dass seine Mannschaft das Derby positiv gestalten kann. Er hat die Tabelle im Vorfeld nicht thematisiert, aber Rohrbeck wusste um die Wichtigkeit eines Sieges nach drei Pleiten aus den ersten vier Spielen in „einer tatsächlich starken Bezirksliga“. Der Start hätte kaum schlechter sein können. Langenargen-Tettnang dominierte die ersten zehn Minuten und lag mit 6:2 in Front. Friedrichshafen-Fischbach vergab seine Chancen vorne zu leichtfertig und konnte das Angriffsspiel der Gastgeber nicht eindämmen. Rohrbeck versuchte, mit einer Auszeit einzuwirken. Vor rund 300 Zuschauern in einer vollen Halle blieb die große Steigerung zunächst aus. Immer wieder streuten die Spieler der Blisshards einfache technische Fehler ein – damit trieben sie Rohrbeck und Ingo Ortlieb, den Vorsitzenden der HSG Friedrichshafen-Fischbach, sichtbar zur Verzweiflung. Der Rückstand wuchs wenigstens nicht an, mit 9:13 aus der Sicht des Absteigers ging es in die Halbzeitpause.

Häfler kommen mit breiter Brust aus der Kabine

Eine Aufholjagd schien nach dem Verlauf der ersten Hälfte eher unwahrscheinlich – zumal die Blisshards nach dem Abstieg und dem schwachen Start nicht vor Selbstvertrauen strotzen. Aber das Team kam mit viel Energie aus der Kabine. „Ich habe der Mannschaft gesagt, dass sie arbeiten und eine breite Brust zeigen sollen. Gerade die Jungen brauchen Rückendeckung“, so Rohrbeck. Mit großer Intensität und besserer Abwehrarbeit drehten die Gäste die Partie innerhalb der ersten zehn Minuten des zweiten Durchgangs. „Wir waren leichtsinnig“, meinte Clemens Balle, Trainer der HSG Langenargen-Tettnang. In dieser Phase drehte der Lukas Jörger auf, gegen Ende des Spiels war dann der A-Jugendliche Elias Rebstein besonders auffällig: Die jungen Spieler übernahmen Verantwortung in diesem Derby.

Nichtsdestotrotz war es lange eng und die Häfler benötigten in David Pietsch in der zweiten Halbzeit auch einen starken Keeper, um das Spiel mit 25:23 zu gewinnen. Ihn beglückwünschte nach dem Spiel der 22-jährige Julian Wenzel – auch ein Zeichen des Zusammenhalts. „Wir müssen uns als Team noch einspielen, haben aber gezeigt, dass wir gegen jeden gewinnen können“, sagte Wenzel. Für ihn war es ein besonderes Spiel: Wenzel verbrachte die gesamte Jugendzeit bei Langenargen und kam auch bei den Aktiven für den Verein zum Einsatz. An seiner alten Wirkungsstätte zeigte er in der ersten Halbzeit eine vernünftige Leistung ohne einen wirklichen Fehler. Auch er wurde von Rohrbeck geherzt. „Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen“, so der Trainer der Blisshards, der sein Team dazu ermutigt, „der Freude freien Lauf zu lassen“.

„Enttäuschend“: Langenargen-Tettnang hadert mit Niederlage

Auf der anderen Seite waren die Langenargener ein wenig bedröppelt. „Das ist ein Stück weit enttäuschend“, meinte Balle nach der zweiten Derbyniederlage. Zu Hause unterlag der Aufsteiger schon dem Spitzenreiter TSB Ravensburg mit 25:28. Die Pleite am Samstag wäre vermeidbar gewesen. Balle monierte neben den Nachlässigkeiten in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit, wieder einmal in der sogenannten Crunchtime nicht da gewesen zu sein. „Am Schluss ist es der Kopf. Wir müssen aus unseren Niederlagen lernen und an der Kondition und der Konzentration arbeiten“, sagte Balle. Der Trainer von Langenargen-Tettnang hatte gehofft, dass „wir schon einen Schritt weiter sind“, aber das Derby gegen die Blisshards zeigte ihm etwas anderes. „Wir hatten zu viele Ballverluste, waren inkonsequent in unseren Chancen und haben den Torwart (Pietsch, Anm. d. Red.) stark gemacht“, ärgerte sich der Trainer. Aus seiner Sicht hätten die Gäste „eingeladen“, was er unter anderem am Beispiel Rebstein festmachte. „In der ersten Halbzeit haben wir ihn gestellt, am Ende läuft er viermal durch“, so Balle.

Für beide Mannschaften geht es am kommenden Samstag weiter. Friedrichshafen-Fischbach ist im Heimspiel gegen BW Feldkirch (20.15 Uhr) in der Bodenseesporthalle heiß auf den ersten Heimsieg. Langenargen-Tettnang gastiert beim punktlosen Schlusslicht TV Gerhausen II (18 Uhr). Dann kann Balle wieder auf Markus Wuhrer setzen, der seine Drei-Spiele-Sperre nach der strittigen Blauen Karte gegen Ravensburg abgesessen hat.