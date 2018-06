Der World Cup der Achter steigt auf dem Bodensee

Hart am Wind zum Titel: Wer keine Lust hat, während der Fußball-WM ständig vor dem Fernseher zu hocken, sondern zwischendurch spannenden Segelsport zum Anfassen erleben will, ist am Bodensee goldrichtig. Der Yacht Club Langenargen (YCL) richtet von 1. bis 7. Juli den World Cup der Achter aus, bei dem klassische Schönheiten um den Weltmeistertitel kämpfen. Mit dabei: der König von Norwegen – zumindest seine Yacht „Sira“. Das tägliche Fest zur Segelsause steigt im BMK-Hafen, wo selbstverständlich auch Fußball zu sehen sein wird.

Warm machen sich die Yachten am Samstag, 30. Juni, und Sonntag, 1. Juli, beim „Aguti Classic Cup“, an dem auch Boote anderer Klassen, wie 6er, 30er oder 75er teilnehmen. „Die Weltmeisterschaft der Achter findet nur in ausgewählten Revieren statt, weshalb es eine Ehre für uns ist, den Wettbewerb auszurichten“, betont Ralf Strobl, Sportwart des YCL und für die Organisation mitverantwortlich.

Namhafte Vorgänger, die bereits zum „8mR World Cup“ eingeladen haben: Royal Norwegian Yacht Club (2017), Royal Canadian Yacht Club (2016) und nicht zu vergessen Lindauer Segler-Club (2006). Aspekte, die bei der Vergabe eine Rolle spielen: Revier, Infrastruktur, Rahmenprogramm. Punkten konnte der YCL Ralf Strobl zufolge außerdem mit Wettfahrtleiter Rudi Magg, der sich längst international einen Namen gemacht hat und wie gewohnt an Pfingsten beim 21. Match Race vor Langenargen im Einsatz war.

Keine elitäre Veranstaltung

Den Zuschlag bekamen die Langenargener Segler vor drei Jahren, seitdem laufen die Vorbereitungen. Das Ziel: „Aus dem World Cup ein Segelfestival zu machen – und keine elitäre Veranstaltung“, sagt YCL-Vizepräsident Felix Schöndorfer. Angefangen bei Regatta- oder Hobbyseglern, über Touristen, bis hin zu Einheimischen: Alle sollen sich angesprochen fühlen. Und zwar unter anderem von spannenden Wettfahrten. Ralf Strobl verspricht jedenfalls: „Die Teams segeln mit dem Messer zwischen den Zähnen. Das wird keine Tour d’Elegance.“ Erwartet werden zwischen 20 und 30 Yachten aus Europa und Übersee, die von ihren Eignern oder Profis gesteuert werden.

Geplant ist, die Fahrten möglichst unter Land abzuhalten, damit sie vom Ufer aus zu beobachten sind. Weil die logische Maxime laut Felix Schöndorfer jedoch heißt: „Gesegelt wird dort, wo Wind ist“, werden vom Langenargener Gemeindehafen aus Zuschauerboote auf den See geschickt. Wem weniger nach Renngeschehen, dafür umso mehr nach Wettkampfatmosphäre ist, der sollte dem BMK-Yachthafen, ebenfalls in Langenargen, einen Besuch abstatten. Dort starten und landen die schmucken, bis zu 90 Jahre alten Achter-Yachten auch wieder.

Und nicht nur das: Im sogenannten „Race-Village“ stehen direkt am Wasser ein Zelt mit Platz für bis zu 450 Menschen und Terrasse mit Blick auf die Liegeplätze der Yachten sowie Getränke- und Essensstände bereit. „Das wird eine einmalige Location, um einen tollen Tag oder auch einen schönen Abend zu verbringen“, kündigt Felix Schöndorfer an. Für Unterhaltung ist jedenfalls gesorgt – nicht zuletzt dank Live-Musik, DJs und Übertragung der Fußball-Weltmeisterschaft auf mehreren Leinwänden.

Ein herrschaftliches Programm. Apropos: Ob der passionierte Segler König Harald von Norwegen, der gesundheitlich angeschlagen ist, beim World Cup in Langenargen selbst an den Start geht, steht noch nicht fest. Seine Yacht „Sira“ ist gemeldet.

Fazsination Achter

Edle Boote, harte Renner: Die historische Acht-Meter-Klasse gilt als die schönste und größte Bootsklasse auf dem Bodensee, steht in einer Informationsbroschüre des Yacht Clubs Langenargen (YCL) über die Weltmeisterschaft. Etwa 20 Boote zähle die „Eight Metre Racing Class“, kurz: „8mR“, allein am See. Das Versprechen des YCL: „Auch wenn sie 90 Jahre und mehr auf den Spanten haben, die ,8mR’-Boote werden von ihren stolzen Eignern im Wettkampf gnadenlos gesegelt.“

Der Name „Achter“, sagt der Broschüre zufolge nichts über die Länge aus, sondern hat etwas mit einer Berechnungsformel zu tun. Die Yachten seien tatsächlich um die 15 Meter lang, schnittig, mit weißem Langkiel-Rumpf und Teakdeck. Ob wie zu Kaisers Zeiten als Kutter getakelt mit Gaffelrigg, Gaffeltopp und mehreren Vorsegeln oder als Sloop mit Bermuda-Rigg, wie es seit den früheren 1920er-Jahren in Gebrauch kam: „Ein Achter unter vollen Segeln ist ein ästhetischer Hochgenuss“, heißt es.

Bei den Achtern gibt es verschiedene Klassen: Die First Ruler meist mit klassischer Gaffeltakelage, die Klasse Neptun, in der alles im Originalzustand ist, die Klasse Sira, in der moderne Carbonsegel oder Alumasten erlaubt sind – und schließlich die Modernen. Auf dem Bodensee ist derzeit ein moderner Achter unterwegs, insgesamt werden zwei dieser Boote an der Weltmeisterschaft teilnehmen, teilt der YCL mit.

Einmal im Jahr richtet die International Eight Metre Association (IEMA) die internationale Weltmeisterschaft der Achter aus. Vier Jahre wird laut Informationsbroschüre in Europa gesegelt, jedes fünfte Jahr in Amerika, wo die Klasse ebenfalls stark vertreten ist. 2017 fand der World Cup in Hankø in Norwegen statt. Von 1. bis 7. Juli richtet der Yacht Club Langenargen im BMK-Yachthafen die Weltmeisterschaft aus.