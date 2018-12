Der Tannenbaum der Wochers steht im Hotel-Foyer

Für die Betreiberin der Seeperle, Caroline Wocher, ist die Weihnachtszeit eine der ruhigsten Zeiten im Jahr. „Das Team und ich kommen richtig runter“, sagt sie. Sie genießt die Stimmung in ihrem Hotel so sehr, dass sie auch den Heiligabend mit ihren Kindern und ihrem Mann im Hotel feiert.

Für die angenehme Stimmung seien die Gäste verantwortlich. „Es fühlt sich so an, als würden gerade zur Weihnachtszeit nur gute Menschen zu uns kommen, von denen wir im Team und auch als Familie viel Positives herausziehen“, sagt Caroline Wocher. Viele der Gäste kommen immer wieder im Dezember nach Langenargen. „Wir haben einen Gast, der reist seit mehr als zehn Jahren gemeinsam mit seiner Frau am ersten Weihnachtstag an und bleibt bis zum 7. Januar.“ Andere buchen immer gleich zwei oder drei Zimmer, weil sie in der Gegend Verwandte haben, die sie an Weihnachten besuchen. „Wir haben zu dieser Zeit auch viele Paare, die um die 60 Jahre alt und deren Kinder aus dem Haus sind. Die kommen gerne über Weihnachten zu uns“, erzählt die Hoteliersfrau. Ein besonderer Schlag seien zudem die vielen älteren Damen, die alleine nach Langenargen reisen und einfach auf der Suche nach ein paar ruhigen Tagen sind. „Mit vielen von ihnen führe ich sehr nette Gespräche.“ Einige kommen auch gezielt, um sich die Weihnachtsmärkte in der Region anzuschauen.

30 000 Ankünfte mehr

Seit einigen Jahren setzen die Gemeinden am Bodensee mehr und mehr auf Touristen in der kalten Jahreszeit. So lockt die Gemeinde Hagnau im November mit Klassik-Konzerten und in Langenargen gibt es die Winterausgabe des Hafenfests. Auch die Internationale Bodensee Tourismus GmbH (IBT) wirbt auf ihrer Seite mit Attraktionen am winterlichen Bodensee. „Die Bodenseeregion hat im Winter deutlich mehr zu bieten als man denken könnte, vor allem zur Weihnachtszeit“, sagt IBT-Chef Jürgen Ammann. In den vergangenen Jahren habe sich die Zahl der Ankünfte von Gästen in der Nebensaison deutlich erhöht. „Im Vergleich von 2015 zu 2018 gab es 30 000 Ankünfte mehr.“

Auch das Hotel Seeperle in Langenargen ist über die Weihnachtstage gut belegt. „Wir haben an Heiligabend noch drei Zimmer frei“, sagt Caroline Wocher. Sie genieße es, dass auch ihre Söhne an den Weihnachtstagen mit anpacken. „Sie freuen sich immer ganz besonders, wenn sie den Gästen kleine Geschenke vor die Türen legen dürfen.“

Das gehört zum weihnachtlichen Service im Hotel einfach dazu – genau, wie die Möglichkeit für die Hotelbesucher, Heiligabend gemeinsam mit Familie Wocher im Foyer des Hotels zu feiern. „Wir singen dann gemeinsam und oft gesellen sich Gäste dazu“, erzählt die Gastgeberin. Für sie steht fest: „Ich kann mir keinen besseren Ort vorstellen, um Weihnachten zu feiern.“