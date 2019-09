Der neue Konrektor kommt aus Langenargen

Einen herzlichen Empfang haben am Montagmorgen Schüler und Lehrer der Franz-Anton-Maulbertsch-Grundschule ihrem neuen Konrektor Michael Bucher bereitet. Und wie es sich für eine Einschulung gehört, hatten Kinder eine Schultüte für den Neuen gebastelt und der Lehrerinnen-Chor „Hurra“ geschrien, weil der Konrektor nun wirklich da ist. Bürgermeister Achim Krafft verschönte dessen offiziellen Auftakt mit einem guten Tropfen.

FAMS-Rektorin Uta Maria Veit erinnerte an das zuletzt „spannende halbe Jahr“, in dem ungewiss war, ob sich überhaupt jemand für die Konrektoren-Stelle bewerben würde. Nach Wochen des Wartens meldeten sich dann doch noch Interessenten, und das Schulamt bat bis zur Auswahl um Geduld. Fraglich war in der Folge, ob ein neuer Konrektor nach den Sommerferien oder erst nach den Herbstferien kommen würde, was nicht unwichtig für die Klassenversorgung war. Und die Chefin sollte sich auf ihre Kollegium verlassen können: Ihre engagierten Lehrerinnen erstellten einen lückenlosen Vertretungsplan.

Am Freitag vor einer Woche kam vom Staatlichen Schulamt die langersehnte Ankündigung: Ende September wird Michael Bucher stellvertretender Schulleiter der dreizügigen reinen Grundschule mit ihren ungefähr 240 Schülern. Der neue Konrektor war bisher an der Grundschule in Obereisenbach, wo er ein tolles Kollegium schweren Herzens verließ, wie er im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ sagte. Er wohnt in Langenargen, was ihm die Bewerbung in die „Sonnenstube am Bodensee“ leichter machte.

Bürgermeister Achim Krafft freute sich über einen solch angenehmen Wochenbeginn und hieß Michael Bucher im Namen der Gemeinde als Schulträgerin willkommen. Nicht zuletzt freute sich der Bürgermeister darüber, einen Bürger seiner Gemeinde in dieser Position zu wissen.