Der Kulturverein wirft die Schaumkanone an

Sie steigen an den angesagtesten Feierplätzen, angefangen auf der spanischen Baleareninsel Ibiza, über Novalja in Kroatien bis hin zum bulgarischen Goldstrand: Schaumpartys, bei denen die Tanzflächen oder ganze Becken inklusive Festgäste eingeseift werden. Der Kulturverein bringt den sauberen Spaß am Samstag nach Langenargen. Veranstaltungsort ist der Parkplatz neben der Skater-Anlage. Start ist um 17 Uhr – und zwar bei jedem Wetter. Der Aufbau beginnt am Donnerstag.

Dass der Kulturverein Feste organisieren kann, ist unter anderem regelmäßig an den Beachpartys an der Argen zu sehen – und das seit 28 Jahren. Jetzt wollen Vorstand und Mitglieder einen Hauch von Ibiza nach Langenargen bringen und werfen am Samstag um 17 Uhr ein ganz spezielles Gerät an: „Wir haben von einem Veranstalter aus Memmingen Europas größte Schaumkanone ausgeliehen“, berichtet Vorsitzender Carlos Langenmayr. Die Bedienung der Maschine namens MBN F-630 übernimmt der Verein selbst. Und so funktioniert’s vereinfacht dargestellt: Eine Art Ventilator drückt eine Mischung aus Wasser und Seifenlösung durch ein Netz, wodurch an der Außenseite Schaum entsteht. Sehr wichtig: „Das Ganze schadet weder der Umwelt, noch der Gesundheit“, versichert der 22-Jährige. Das garantiere eine Zertifizierung.

Ältere Schaumschläger willkommen

Der Partyplan: Der südliche Teil des Auffangparkplatzes bei der Skater-Anlage beziehungsweise am Bolzplatz wird so eingezäunt, dass er nicht einsehbar ist. Strom- und Wasseranschlüsse sind vorhanden. „Auf einer Fläche von 600 Quadratmetern richten wir den Schaumbereich ein, der mit einer Folie ausgelegt ist“, erklärt Lennart Heinemann, im Kulturverein für die Veranstaltungen zuständig. Dort geht’s zur schmierigen Sache. Wer keine Lust hat, sich einseifen zu lassen, bewegt sich auf dem übrigen Festgelände, auf dem unter anderem eine große Bar und ein Essensstand zu finden sind. Rechts neben dem Schaumbereich wird außerdem eine Bühne aufgebaut, auf der die DJs Arnt, Nik Leys und Strodiac die Musik besorgen – und zwar „eher in Richtung Electro“, wie der ebenfalls 22-Jährige ankündigt.

Um auf Badetemperatur zu kommen und den hoffentlich lauen Spätnachmittag mitzunehmen, geht’s bereits um 17 Uhr los. Um 2 Uhr endet die Schaumparty. Einlass ist ab 16 Jahren (mit Partypass bis 24 Uhr). Den Veranstaltern zufolge sind aber auch ältere Schaumschläger gerne gesehen, Altersbegrenzung nach oben ist jedenfalls keine vorgesehen. Parkplätze stehen direkt neben dem Festgelände zur Verfügung. Und falls diese nicht reichen sollten, wird auf den nicht allzu weit entfernten Parkplatz am Sportzentrum im Bierkeller ausgewichen.

Platz für 2000 Gäste

Apropos Platz: „2000 Gäste dürfen rein“, sagt Carlos Langenmayr. Wie viele es am Ende sind, weiß er natürlich nicht, hofft aber, „dass die Party gut besucht sein wird“. Zahl und Inhalt der Rückmeldungen im Vorfeld seien vielversprechend. Die Idee zur Festpremiere ist aufgekommen, weil der neue Vorstand, der jetzt im zweiten Jahr im Amt ist, etwas Neues ausprobieren wollte, „und eine Schaumparty gab’s in Langenargen noch nie“. Lennart Heinemanns Tipp für die richtige Feierausstattung: „Badeklamotten sind auf jeden Fall sinnvoll.“