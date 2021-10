Der Kassenbericht per Videobotschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 24.09.2021 blickte der Fußballverein Langenargen auf das abgeschlossene Geschäftsjahr zurück. Zum ersten Mal wurde neben den üblichen Ehrungen der 23jährige Felix Müller als „Teamplayer des Jahres“ ausgezeichnet.

Die coronabedingte Spielpause führte dazu, dass FVL-Vorstand Nicolai Schlotmann in seinem Jahresbericht nur wenig zum Geschehen berichten konnte. So rückte er die großen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Sportheim in den Mittelpunkt, die „langsam dem Ende zugehen“, so Schlotmann. Als fachkundiger Referent erläuterte der planende Architekt Michael Florian den anwesenden 60 Mitgliedern das Vorhaben und die Ideen, die hinter der Neugestaltung stehen. FVL-Trainer Stefan Krause berichtete über aktuelle Themen aus dem Kreis der 1. und 2. Mannschaft.

Andreas Rentschler, der Schiedsrichtervertreter des Vereins, stellte die große Schiedsrichtergruppe des Vereins vor, die vor allem durch den Einsatz des aktiven Unparteiischen Marzell Heilig zustande gekommen sei.

Auch FVL-Juniorenleiterin Evi Reiner konnte nur wenig über ausgetragene Spiele berichten. Mit der neu gegründeten Gruppe der „Piccolini“ habe man schon im ersten Training über zwanzig Kinder ab drei Jahren auf dem Platz gezählt, so Reiner. Große Sorgen habe ihr der relativ große Aderlass an Juniorentrainern bereitet. Inzwischen seien die Lücken wieder geschlossen.

Ein Novum war der diesjährige Kassenbericht von Schatzmeister Florian Lanz, der per Videobotschaft den Mitgliedern vorgespielt wurde. Fazit: der Verein steht auf gesunden finanziellen Beinen und die Finanzierung der Umbauvorhaben sei gesichert.

Nach der von Bürgermeistervertreter Dr. Ziebart durchgeführten Entlastung der Vorstandschaft, leitete Ehrenvorstand Werner Dillmann die diesjährigen Ehrungen. Josef „Sepp“ Reisacher wurde für seine 70jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. 50 Jahre hielten Marzell Heilig und Stefan Wocher dem FVL die Ehre, Horst Förg wurde für 40jährige Mitgliedschaft und seine besonderen Verdienste mit der Goldenen Ehrennadel bedacht, ebenso der frühere Schatzmeister Günter Noll. Marc Mitgefaller und die Juniorentrainer Bernd Hertnagel, Ralf Müller, Hard Oeckl und Christoph Mehler durften sich ebenfalls durch ihr großes Engagement über eine Ehrung freuen.

Zum Abschluss gab der 1. Vorsitzende Nico Schlotmann dem Gemeindevertreter den Wunsch mit auf den Weg, dass das Sportzentrum nicht länger als Baustofflager missbraucht werde und so der Platz für eine weitere Trainingsmöglichkeit frei werde.