Der Flügel am See steht wieder bereit

Wer am vergangenen Sonntag an der Uferpromenade in Langenargen spazieren war, der konnte ihn endlich wieder sehen und hören, den Flügel am See. Wie selbstverständlich stand es laut Mitteilung da, das Instrument, das Menschen aus nah und fern zusammenbringt. Langenargen ist ein besonderer Ort, der Kunst und Kultur tatsächlich lebt.

Kriminell gut

Die Schlosskonzerte, die Tango-Abende, der Kunstpark am See, die Festspiele und auch der Flügel am See waren einst nur Ideen und bekamen von der Gemeinde den Nährboden um wachsen zu können. Der Flügel hat es sogar in den Bodensee-Krimi „Irisblütenmord“ von Julian Biberger geschafft. Von 26. Mai bis 25. September steht das Instrument bei schönem Wetter oft an der Schlossmauer und darf dort gespielt, gehört und fotografiert werden.