Denis Eichwald bekommt den schwarzen Gürtel

Mit Denis Eichwald hat ein Schüler der Taekwondo-Schule Postleb in Langenargen die Bundes-Dan-Prüfung bestanden. Der Kressbronner stellte sich in Karlsruhe den Aufgaben in den Disziplinen Formenlauf, Partnerübungen in Angriff und Abwehr, Selbstverteidigung, Wettkampf und dem Bruchtest (Zerschlagen von Holzbrettern).

„Denis zeigte in allen Disziplinen hundert Prozent Leistung. Ich bin sehr stolz auf ihn“, meinte Hans-Peter Postleb, Vorsitzender der Taekwondo-Schule Postleb. Von Kindesbeinen an ist Eichwalds Entwicklung in Langenargen gefördert worden. „Denis kam schon mit fünf Jahren in die ,Little Panda’-Gruppe und ist nun Träger des schwarzen Gürtels. Fleißiges Training und Durchhaltevermögen zahlen sich aus“, berichtete Postleb. Eichwalds Vorbereitung auf die Prüfung war kompliziert, wegen Corona musste der Kressbronner sein Training größtenteils in sein Zuhause verlegen. Sein nächstes Ziel ist nun der 2. Dan.

Gürtelprüfung für mehrere Schüler

Erfolgreich verlief auch eine Kup-Prüfung (Gürtelprüfung) für mehrere Schüler der Taekwondo-Schule in Langenargen. Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 13 Jahren zeigten vor dem Prüfer Johannes Zukrowski, 5. Dan Taekwondo, ihr ganzes Können und wurden mit ihrem neuen Gürtel von weiß-gelb bis blau-rot belohnt.