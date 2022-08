Dem Sturm getrotzt: So mitreißend war das Sommerjazz-Open-Air in Langenargen

Das Sommerjazz-Open-Air der Langenargener Schlosskonzerte hat am Freitagabend im Saal des Schlosses Montfort stattgefunden. Spätestens in der Pause hat sich bestätigt, dass das Ausweichen von der Terrasse die richtige Entscheidung war, denn da hätte der Sturm alles davongefegt.

Drinnen im vollbesetzten Saal lastete zwar die Hitze. Doch der guten Laune der Musiker und ihrer begeistert mitgehenden Zuhörer taten die unguten Bedingungen keinen Abbruch.

Rasch spielten sich die Musiker in eine musikalische Hitze und schon bald klatschten die Zuhörer rhythmisch mit, ob von Peter Vogel arrangierte Jazz-Standards und Pop-Balladen oder Vogels Eigenkompositionen geboten wurden.

Virtuoser Akrobat am Instrument

Ruhig ließen die Musiker es angehen. Mit dem Komponisten am Piano, Dragan Trajkowski am Bass und Wolfi Rainer am Schlagzeug erwachte Vogels „Light“, nahm an Tempo und Intensität zu, Vogels Lockenschopf fing an zu fliegen.

Mit „Hannah“, zur Geburt von Vogels Tochter geschrieben, kam Saxofonist Christian Maurer hinzu, ein virtuoser Akrobat am Instrument, das leise eine Melodie erwachen ließ, bis sich das ganze Quartett in einen ekstatischen Taumel hochschraubte, der wieder mit stiller Freude wechselte.

„Let’s fall in love“! Mit dieser Nummer war es Zeit für die Sängerin Alexandrina Simeon, und Peter Vogels bewährtes Jazz-Quintett war beisammen. Zum 19. Mal bereits spielten sie den „Sommerjazz“, diese Melange aus Jazz und Popmusik, meist in Langenargen, aber auch in Lindau und Konstanz.

Elektrisierendes Miteinander

Hier wie in den folgenden Stücken war es ein elektrisierendes Miteinander eines glänzend eingespielten Teams, das einander Raum lässt, zuhört und wieder mit strahlender Laune zusammen agiert, sich hitzige Gefechte liefert, dass man meint, die Wände bersten.

Jeder Einzelne präsentierte sich mit rasanten Soli, Bassist und Drummer, allen voran Peter Vogel, den es an seinem Klavier kaum auf dem Hocker hielt, und Christian Maurer, Professor an der Musikuniversität Wien und renommierter Jazzsaxofonist, der die Motive in atemberaubenden Kaskaden und Effekten aufnahm und singend und kreischend weiter trieb.

Der Sturm tobt sich vor den Musikern aus

Mittendrin die Sängerin, die mit ihrer wandelbaren Stimme bald zärtlich in Gershwins „Summertime“, bald voller Power in „Sunny“ oder in der sprühenden Hommage an „Mr Saxophone“ die Musiker begleitete.

Die Profis waren in ihrem Element, immer wieder brachen sie in halsbrecherisch akrobatische Soli aus und ließen die Zuhörer kaum zur Ruhe kommen. Leise Melancholie schwang mit in Vogels „Dazzling Boy“, inniges Gebet in seinem Gospelsong „Let’s pray just for the sun“, ehe mit „Autumn Leaves“ das offizielle Programm zu Ende ging – wer Peter Vogel kennt, wusste, dass das Konzert noch nicht zu Ende war, nur der Sturm hatte sich inzwischen ausgetobt.