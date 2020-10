Dem starken Rennen folgt bei Tim Zimmermann das frühe Aus

Das Rennwochenende am Sachsenring ist für Tim Zimmermann eines mit Licht und Schatten gewesen. Erst fuhr der Langenargener am Samstag im ADAC GT Masters mit seinem Teamkollegen Steijn Schothorst den vierten Platz ein und machte den nächsten Schritt in der Juniorwertung der Rennserie. Am Sonntag war dann aber schon nach der ersten Kurve Schluss und Zimmermann musste seinen Grasser-Lamborghini nach einer Kollision in der Box abstellen.

Obwohl der Lamborghini aufgrund seines Verhältnisses von Gewicht zu Leistung laut Zimmermann nicht gerade gemacht ist für den engen Sachsenring, war die Grasser-Racing-Mannschaft mit dem Langenargener Rennfahrer doch ziemlich zufrieden mit der Leistung. Zwar hatten Mercedes und Porsche im ersten Qualifying die Nase vorn. „Wir konnten aber die Zeiten der Spitze fast immer mitgehen“, wie Zimmermann in einer Mitteilung zitiert wird. Der Langenargener freute sich aus der Box, dass sein Teamkollege Steijn Schothorst den Lamborghini GT3 Evo auf Platz sieben an den Start stellte. Auch im Rennen lief es von Beginn an wie geplant.

Schothorst machte am Start ein paar Plätze gut und übergab den orangenen Rennwagen auf Rang fünf liegend an Zimmermann. Der musste einem Mercedes kurz den Vortritt lassen, schnappte sich den Konkurrenten kurze Zeit später aber wieder. Bis zum Ende hielt der 24-jährige GT-Neuling diesen Rang und profitierte noch vom Pech des Schwesterautos. Franck Perera fiel mit einem Reifenschaden zurück. Zimmermann und Schothorst erbten so den vierten Rang – Tagessieger wurden Marvin Dienst und Phillip Frommenwiler. „Dass ausgerechnet Franck ausgefallen ist, hätte nicht sein müssen“, meinte Zimmermann. „Wir waren mit Rang vier aber äußerst glücklich.“ Zusätzlich wurde Zimmermann Zweiter in der Juniorwertung.

Dementsprechend motiviert ging er dann auch das zweite Zeittraining am Sonntag an. Auch hier kam Zimmermann mit dem Auto und der Strecke wieder gut zurecht. Das Resultat war Platz acht. Zimmermann erwischte im zweiten Rennen des Wochenendes einen starken Start und zog außen an zwei Konkurrenten vorbei. Hinter ihm krachte es aber, der Mercedes von Maximilian Götz traf Zimmermann unvermittelt in die Seite. Götz büßte seine Haube ein – Zimmermann konnte ebenfalls nur noch an die Box humpeln und musste seinen Boliden abstellen. „Es war unglaublich eng in der ersten Kurve und dann kannst du da keinem einen richtigen Vorwurf machen“, sagte Zimmermann und stufte den Vorfall als Rennunfall ab. „Es wäre sicher nach vorn wieder etwas möglich gewesen. Aber so funktioniert Rennsport eben.“ Das Rennen gewannen die Pechvögel vom Samstag – Albert Costa Balboa und Franck Perera vom Grasser Racing Team.

An beiden Tagen gab es am Sachsenring einige Unfälle und Schäden – fast alle Fahrer mussten Federn lassen. Dementsprechend kletterten Zimmermann und Schothorst in der Gesamtwertung auf Rang neun. Noch mehr Grund zur Freude gibt es für Zimmermann, der für die Friedrichshafener Renngemeinschaft Graf Zeppelin startet, beim Blick auf die Juniorwertung. Hier führt er mit 25,5 Punkten Vorsprung vor Jannes Fittje. „Es war kein perfektes, aber ein gutes Wochenende“, bilanzierte Zimmermann. „Die Juniorwertung war mein erklärtes Ziel, und daran werde ich weiter arbeiten.“

Das nächste Mal ab dem 16. Oktober am Red Bull Ring in Österreich, dem drittletzten Rennwochenende der Saison.