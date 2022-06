Debüt des Janoska Ensembles in Langenargen

Nach der begeisternden Premiere der Cellistin, Sängerin und Komponistin Lakiko in der vergangenen Woche, gibt es am Freitag, 17. Juni, ein weiteres Debüt bei den Langenargener Schlosskonzerten, wenn um 19.30 Uhr das international renommierte Janoska Ensemble erstmals die Bühne des Konzertsaal im Schloss Montfort betritt. Schon als Kinder musizierten Ondrej, František und Roman Janoska in Bratislava zusammen. Als 2013 der Konstanzer Kontrabassist Julius Darvas in die Familie einheiratete, war das Janoska Ensemble komplett. Präsentieren wird das Crossoverquintett sein Programm „Revolution“, eine Hommage an so berühmte Musiker wie Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Niccolo Paganini, Fritz Kreisler, Astor Piazzolla und Paul McCartney oder Prince gewandet in den typischen „Janoska-Style“. Karten sind bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie online über www.reservix.de erhältlich. Die Abendkasse ist ab 18.30 Uhr besetzt. Karten kosten 44, 38 und 28 Euro. Schüler und Studenten bekommen Ermäßigung. Weitere Informationen gibt es unter www.langenargener-schlosskonzerte.de Foto: Julia Wesely