„Das Wichtigste sind die Mitarbeiter“

Neun langjährige Mitarbeiter der Straßenbau AG Baden-Württemberg (Strabag) sind am Freitag im Hotel Engel geehrt worden. „Das Wichtigste in unserer Firma sind die Mitarbeiter. Sie bilden das unerschütterliche Fundament eines erfolgreichen Unternehmens“, betonte Direktionsleiter Markus Reichl und hob die Treue, Zuverlässigkeit, aber auch das hohe Fachwissen der Geehrten hervor.

Es ist nicht selbstverständlich, dass langjährige und treue Mitarbeiter im Rahmen einer Feierstunde mit ihren Angehörigen gebührend gefeiert werden. Wenn der Strabag-Direktionsleiter von Baden-Württemberg, Markus Reichl, am Jubiläumsabend von einem Fundament sprach, dann hatte er diese Metapher bewusst gewählt. „Wir wollen heute außergewöhnliche Mitarbeiter ehren, für ihre langjährige Loyalität, für ihre hohe Fachkompetenz, ihre Verlässlichkeit und ihr vorbildliches Engagement in unserer Gemeinschaft.“ Sie bildeten die Stützen und die Basis für den Erfolg des Unternehmens. Ihre Leistungen und ihre Einstellung zum Beruf steigerten die Qualität.

„Keine leeren Worthülsen“

Der Direktionsleiter betonte weiter, dass die Ehrungen langjähriger Mitarbeiter für ihn ein persönliches und wichtiges Anliegen seien. „Sehen Sie diese Ehrungen auch als Beleg dafür, dass Grundsätze von Strabag, wie Solidarität, Bescheidenheit, Respekt, Verantwortung oder auch Vertrauen und Innovationsfreude, keine leere Worthülsen, sondern eine wichtige und durch die Mitarbeiter gelebte Unternehmenskultur sind.“ Nach seinem Jahresrückblick berichtete Markus Reichl von einem „super Jahr für das Unternehmen“, das noch besser als das schon erfolgreiche 2017 gelaufen sei.

Langenargens stellvertretender Bürgermeister Bernd Kleiser sagte: „Sie sind seit 25 und 40 Jahre in dieser Firma. Die langjährige Erfahrung spiegelt sich in ihrer Arbeit wider. Erfahrung erwirbt man sich jeden Tag. Erfahrung gepaart mit Sensibilität ist Wissen, ein großer Schatz für alle. Seien sie stolz auf das Geleistete, seien sie stolz auf ihr Teamwork.“ Die Gemeinde danke den Mitarbeitern, die ein Grund dafür seien, dass der Standort so erfolgreich sei, betonte Kleiser. Im Anschluss sprach Uwe König, technischer Bereichsleiter in Langenargen, seinen Mitarbeitern seinen Dank aus und nahm die Laudationen für die Geehrten vor.