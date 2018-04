Keiner der führenden Mannschaften der Fußball-Kreisliga B4 hat sich in den vergangenen Wochen stabil genug gezeigt, um sich von der Konkurrenz abzusetzen. Die Spitzengruppe blieb dicht beieinander, was die Fußballfans freuen wird, bleibt doch so die Spannung erhalten.

Wer am Sonntag das vermutlich interessanteste Spiel der Liga sehen möchte, muss zum Sportzentrum Langenargen fahren, wo der neue Tabellenführer FC Kosova Weingarten beim punktgleichen FVL gastiert. „Wir fiebern dem Spiel in Langenargen entgegen und wollen unbedingt die Tabellenführung verteidigen. Wir werden alles dafür tun, dass dies auch gelingt,“ kündigt Kosovas Trainer Timo Ohrenberg an. Langenargens Coach Michael Wölfle macht sich allerdings noch Sorgen um seine Aufstellung, denn nach einer Kopfverletzung aus dem letzten Spiel wird er vermutlich auf Stammtorhüter Alexander Birk verzichten müssen. „Wir sind sonst aber gut aufgestellt, sodass wir sehr optimistisch in dieses schwere Spiel gehen“, sagt Wölfle. Man habe aber beim FVL großen Respekt vor dem Gegner, der mit sehr guten Einzelspielern besetzt sei.

Im Verfolgerfeld hofft der SV Tannau, als aktueller Dritter beim TSV Oberreitnau durch einen Sieg Anschluss halten zu können. „Wir haben in Ettenkirch sehr unglücklich verloren. Meine Mannschaft wird sich aber wieder fangen und in Oberreitnau ihr Bestes geben“, kündigt Lukas Waggershauser, Trainer des SV Tannau, an.

Der in der vergangenen Woche spielfreie TSV Eschach II hat beim Tabellenletzten SGM TSV Hergensweiler/TSV Niederstaufen ganz sicher die leichteste Aufgabe aller Meisterschaftsanwärter zu lösen und wird dort nichts anbrennen lassen. Auf Platz fünf lauert die TSG Lindau-Zech darauf, als Überraschungsteam der Rückrunde durch einen Auswärtssieg beim SV Ettenkirch noch einmal einen Sprung nach oben machen zu können. Nach drei Siegen in Folge und zwölf geschossenen Toren hat auch die TSG noch alle Chancen auf den Relegationsplatz.

Der 1:0-Erfolg über den SV Tannau macht den SV Ettenkirch aber zum Favoritenschreck, sodass den Lindauern eine schwer lösbare Aufgabe bevorsteht. Der SC Bürgermoos setzte sich mit seinem ersten Saisonsieg am vergangenen Sonntag gegen den TSV Schlachters II vom Tabellenende ab. Nun muss das Team von Trainer Markus Vonbach bei der Landesligareserve des SV Kehlen antreten, wo die Trauben aber ungleich höher hängen werden.