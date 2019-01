Informativ und unterhaltsam hat Friedhelm Werner, Lehrbeauftragter an der Hochschule für Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg, am Mittwochabend in Langenargen Lust auf Kommunalpolitik gemacht. Dabei stellte der ehemalige Bürgermeister von Lauingen in seinem Vortrag fest: „Das kommunalpolitische Mandat ist die Krönung. Denn fast alles ist möglich, wenn die beiden Hauptakteure – Bürgermeister und Räte – in der Kommunalpolitik gut miteinander können“.

Wie man ein eher trockenes Thema dem Bürger schmackhaft machen kann, zeigte Werner am Mittwochabend im Foyer der Festhalle. „Lust auf Kommunalpolitik“ lautete der Titel seines informativen Dialogs vor rund 30 Interessierten. Zuvor warb Bürgermeister Achim Krafft, sich bei den anstehenden Wahlen einzubringen, schließlich seien Gemeinderäte wahre Volksvertreter mit vielfältigen und richtungsweisenden Entscheidungsbefugnissen: „Kommunalpolitik ist ein Platz, an dem man sich nicht verstecken kann. Man steht vor dem Bürger und an vorderster Front, diskutiert und verabschiedet wichtige Projekte und Maßnahmen“.

Ein Drei-, ein Vier- und ein Fünfeck: Mehr braucht Friedhelm Werner nicht, um seiner Zuhörerschaft Politik auf Gemeindeebene greifbar, lebendig und attraktiv zu machen. „Haben Sie Lust auf Machen – statt zu Meckern? Dann zeigen sie Flagge, denn ein Mandat bedeutet nicht nur Macht und Einfluss, sondern bringt Spaß und macht glücklich“, betonte der Experte, und brachte das Thema damit auf den Punkt.

Freilich bestünde die Möglichkeit, sich indirekt, wie über Leserbriefe, Bürgerinitiativen oder über die Agenda 21 einzubringen. Ein Mandat jedoch bürge die Möglichkeit, direkt und aktiv im Sitzungssaal mitzuwirken und wichtige Themen zu steuern beziehungsweise über entsprechende Mehrheiten zu beschließen. Längere Auseinandersetzungen und Diskussionen über unterschiedliche Themenauffassungen gehörten dabei zum guten Ton. „Politischer Streit ist das Ringen um die bestmögliche Lösung“, sagte Werner und fügte hinzu: „Kommunalpolitik ohne Witz und Humor jedoch können Sie vergessen!“

Das Dreieck kommunalpolitischer Wirksamkeit, das Viereck des kommunalen Wissens sowie das kommunalpolitische Aktivitäten-Fünfeck mit dem Mandat an der Spitze seien Grundlage für erfolgreiches Wirken. Laut Werner erhalte man als Gemeinderat interessante Einblicke und sammle wertvolle Erfahrungen und Erkenntnisse: „Nicht zuletzt bringt Ihnen dieses Ehrenamt Einfluss, Ehre, Anerkennung sowie eine Aufwandsentschädigung, deren Höhe Sie mehrheitlich sogar mitbestimmen können“. Letztendlich gelte es zu handeln und Themen wie Bildung und Betreuung, Sicherheit und Sauberkeit, Integration, Mobilität, oder auch Wirtschaft, Tourismus, Kultur und Digitalisierung in der Gemeinde als Mandatsträger anzugehen. „Setzen Sie sich gezielt Themenschwerpunkte, die Sie in ihrem Ort verbessern möchten und ich versichere Ihnen: Das kommunalpolitische Mandat ist die Krönung und zugleich von Glück erfüllt.“