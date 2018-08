„Das bunte Netz des Lebens“: Kinderspielstadt Mini-LA startet mit Gottesdienst

Mit einem ökumenischen Gottesdienst unter dem Motto „Das bunte Netz des Lebens“ ist am Sonntag in der Kirche St. Martin die Kinderspielstadt Mini-LA eröffnet worden – zum mittlerweile 26. Mal. „Es ist schön, dass wir auch in diesem Jahr wieder gemeinsam lachen, singen und tanzen, dass wir auf dem Arbeitsamt Jobs suchen und viele Freundschaften knüpfen werden“, sagte Petra Paust, die zusammen mit Regina Häberle, Sandra Kley und Rita Steck den pfiffigen Gottesdienst organisierte und leitete.

„Man spürt sie wieder, die Aufregung, wenn in wenigen Augenblicken unsere kleine Stadt die Tore öffnen wird“, betonte auch Bürgermeister Achim Krafft (auf unserem Bild links) in gespannter Erwartung. Groß ist natürlich auch die Freude bei den insgesamt 265 Mädchen und Jungs und bei den 180 Betreuern, die bis kommenden Freitag im Schlosspark den Ton angeben. Bereits am Montag geht der Alltag in Mini-LA los – dann wird nämlich der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin gewählt.