Darum schimmert der Bodensee gerade karibisch-türkis

Langanhaltend, sommerliche Temperaturen und mächtig warmes Wasser: Was für die vielen Urlauber und Einheimische am Bodensee eigentlich ein Geschenk sein sollte, entwickelt sich vor allem in den Flachwasserzonen mehr und mehr zu einem lästigen Begleiter. Schuld daran ist ein Kraut, das im Volksmund gerne als Seegras bezeichnet wird.

Aber: „Die Wasserpflanzen sind ein sehr wichtiger Teil des Ökosystems und nicht gefährlich“, sagt Thorsten Rennebarth, Experte vom Institut für Seenforschung in Langenargen, im Gespräch mit Schwäbische.de

Vor Eriskirch und im nordwestlichen Uferbereich Langenargens breiten sich derzeit großflächige Algenteppiche aus. Wie Biologe Thorsten Rennebarth erklärt, handelt es sich bei den sogenannten Watten um fädige Grünalgen. „Man muss etwas unterscheiden zwischen den Unterwasserpflanzen, die sich zu dieser Jahreszeit wie ein Gürtel rund um den ganzen See in der geeigneten Tiefe ansiedeln und mit langen Stängeln und Blättern Richtung Oberfläche wachsen – in der Gewässerkunde als Makrophyten bezeichnet – und den fädigen Grünalgen, die sich an einigen Stellen stark entwickeln und dann schwimmende grüne Teppiche an der Oberfläche bilden“, erklärt der Wissenschaftler.

Ursache: Nährstoffüberschuss

Dabei, so Rennebarth, dienen die Makrophyten als wichtige Kinderstube für viele Fische, sorgen für klares Wasser, produzieren Sauerstoff. Die fädigen Grünalgen hingegen entziehen bei der Zersetzung lokal viel Sauerstoff, was sich dann in Fäulnisprozessen manifestiere. Übermäßiges Algenwachstum ist dem Wissenschaftler immer auf die gleiche Ursache zurückzuführen: Nährstoffüberschuss. Wenn die Algen dann vom Wind zu Häufen zusammengetrieben oder ans Ufer gespült werden, komme es zu Zersetzungs- und Fäulnisprozessen, bei denen sich Bakterien und unangenehme Gerüche entwickeln.

„Wir erhalten vereinzelt Nachfragen, was es mit den Algen und den Gerüchen auf sich hat und können versichern, dass die Wasserqualität, das bestätigen regelmäßig durchgeführte Proben, nicht darunter leidet“, versichert Frank Jehle, Leiter des Ortsbauamtes in Eriskirch. Wie auch in Langenargen setze man im Bereich des Strandbades auf schwimmende Gerätschaften, die in Abständen und bei Bedarf die Wasserpflanzen mähen.

Mähen ist verboten

„Es ist allerdings verboten, am DLRG-Strand, am privaten Strand oder auch an der Schussenmündung Mäharbeiten vorzunehmen. Zuletzt wurde bei uns am 7. Juli gemäht“, berichtet Alexander Trauthwein, Leiter der Tourist-Information Langenargen. Die Wasserqualität sei auch in Langenargen von guter Qualität.

Das Mähen der Pflanzen ist für die Badewasserqualität in der Regel kontraproduktiv. Thorsten Rennebarth

Thorsten Rennebarth sieht das Entfernen kritisch: „Die Makrophyten übernehmen wichtige ökologische Funktionen, sind Konkurrenz für noch weniger erwünschte Algen und sorgen für klares, sauerstoffreiches Wasser. Das Mähen der Pflanzen ist für die Badewasserqualität in der Regel kontraproduktiv und stellt einen harten Eingriff in das Ökosystem des Sees dar.“

Vergleich mit Karibik nicht falsch

Die Algen, die uns derzeit die karibischen Farben am See bescheren, sind einzellige Planktonalgen. Sie entziehen dem Wasser CO2, wodurch sich im Wasser winzige Kalkkristalle bilden. Diese streuen das Licht zurück und lassen zusammen mit dem leichten Grün dieser mikroskopischen Algen und der Reflexion des blauen Himmels den See türkisfarben strahlen.

Der Vergleich mit der Karibik ist übrigens nicht falsch: Dort streut der schneeweiße Korallensand das Licht zurück, bei uns die weißen Kalkkristalle. Die Farbe kommt nach dem gleichen Prinzip zustande.