Corona-Testzentrum Langenargen erweitert die Zeiten

Aufgrund der hohen Nachfrage wurden die Testzeiten im Langenargener Testzentrum für das kommende Wochenende, 29. und 30. Mai, wie folgt erweitert: Samstag von 8.30 bis 15 Uhr und Sonntag von 9 bis 13.30 Uhr. Die Testung ist zu diesen beiden Terminen nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Ein Test ohne Terminbuchung ist am Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr möglich. Eine detaillierte Terminübersicht gibt es unter www.montfort-apotheke.de. Zusätzlich zum Testzentrum in der Kleinen Turnhalle wird ein mobiles Testzentrum, ohne vorherige Terminvereinbarung, eingesetzt. Dieses wird am Samstag am BMK Yachthafen von 11 bis 17 Uhr sein. Testen lassen können sich alle Personen, die keine Symptome einer Erkrankung aufweisen. Wer sich krank fühlt, wendet sich direkt an seinen Hausarzt. Um einen Termin zu vereinbaren, muss man sich vorab online registrieren. Der Wunschtermin ist dann unter www.montfortapotheke.de buchbar. Termine können auch kurzfristig vereinbart werden. Zum Termin muss die Anmeldebestätigung mit zugehöriger Datenschutzerklärung in Papierform sowie ein Ausweisdokument mitgebracht werden. Weiterhin wird zusätzlich in der Praxis Ärzte am Münzhof in Langenargen getestet.