Corona-Impfung: Langenargen unterstützt Senioren

Das Kreisimpfzentrum des Bodenseekreises auf dem Messegelände wird voraussichtlich ab 22. Januar in Betrieb gehen. Wer über 80 Jahre ist, hat vorrangig die Möglichkeit, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Wer Hilfe bei der Anmeldung oder beim Transport nach Friedrichshafen benötigt, wird vonseiten der Langenargener Gemeindeverwaltung unterstützt.

Der Impfstoff wird in zwei Dosen innerhalb von drei Wochen verimpft. Impftermine in Friedrichshafen für den Kreis der über-80-Jährigen“können voraussichtlich ab dem 19. Januar über die Hotline 11 61 17 oder über das Internet www.impfterminservice.de vereinbart werden. Familie und Bekannte können die Senioren dabei unterstützen. „Allerdings steht diese Hilfe nicht allen Bürgern zur Verfügung“, heißt es in der Pressemitteilung. Daher möchte die Gemeinde an dieser Stelle unterstützen und Hilfestellung bei der Terminvereinbarung sowie beim Transport anbieten. Die Gemeinde hat an alle Langenargener über 80 Jahre ein Schreiben versandt, das über das Unterstützungsangebot informiert. Die Koordination der Termine sowie der Transporte hat die Seniorenbeauftrage Annette Hermann übernommen, die bei Fragen unterstützt, heißt es abschließend.