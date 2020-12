Corona-Ausbruch: Weihnachtspost soll Menschen im Hospital Mut machen

Seit Wochen häufen sich die Meldungen über Corona-Fälle in Pflegeheimen. Vergangene Woche hat das Virus auch das „Hospital zum Heiligen Geist“ in Langenargen erreicht. Mindestens 19 Bewohner und 25 Mitarbeiter sind infiziert. Um Trost und Mut zu spenden und für den Einsatz des Pflegeteams und der freiwilligen Helfer „Danke“ zu sagen, ruft Annette Hermann, Seniorenbeauftragte der Gemeinde, dazu auf, den Menschen im Haus Weihnachtsbriefe zu schreiben. Die Post einfach in den Briefkasten des Rathauses einwerfen, von dort werden sie weitergeleitet.

„Liebe Bürgerinnen und Bürger von Langenargen, liebe Freunde und Freundinnen der Gemeinde, viele von uns verfolgen in der Presse und in unserem Umfeld die Ereignisse und Entwicklungen um den Corona-Ausbruch im Pflegeheim ,Hospital zum Heiligen Geist’“, schreibt Annette Hermann. Der Ausbruch sei ein großer Schock für Bewohner, Angehörigen und besonders auch für Mitarbeitende, Einrichtungsleitung und zuständige Verwaltung.

„Wie erfreulich und wie berührend ist es, dass sich eine Welle der Hilfsbereitschaft aufgebaut hat, und es so gelungen ist, freiwilliges Personal zu aktivieren, das nun ergänzend im Einsatz ist“, heißt es in der Mitteilung weiter. Aus ganz unterschiedlichen Gründen könnten sich viele nicht in dieser Form einbringen und würden dennoch gerne etwas tun.

„Ganz im Sinne des Kommentars in der ,Schwäbischen Zeitung’ von Tanja Poimer ,Zusammen sind wir stark’ möchte ich uns alle dazu einladen, die Mitarbeitenden im Hospital mit unserer Wertschätzung und Anerkennung zu stärken und ihnen zu zeigen, dass wir ihren Einsatz bis an die persönlichen und gesundheitlichen Grenzen sehen und honorieren. Nutzen wir diese Zeit der Besinnung und des Festes der Liebe und drücken wir unsere Wertschätzung aus“, fordert Langenargens Seniorenbeauftragte.

Die Menschen, die sich im Pflegeheim für die Allgemeinheit einbringen, ob professionell oder ehrenamtlich, bräuchten unsere Solidarität. Mit einem ganz persönlichen Dank, in Form einer Weihnachtspost, könnte ihnen sicher eine Freude bereitet werden. Seniorenbeauftragte Annette Hermann schreibt: „Bitte werfen Sie Ihre Post im Rathaus in den Briefkasten. Von dort wird sie ans Pflegeheim weitergeleitet.“ Sie selbst sei gerade ganz privilegiert im Weihnachtsurlaub und nutze ihre Möglichkeiten, um eine Form zu schaffen für alle, die nicht an vorderer Front helfen können.