Cobras schlängeln sich durch Langenargen

Mehr als 60 Cobras, jene legendäre amerikanische Rennsportwagen aus den 60er- Jahren, haben sich am Samstag rund um den Marktplatz in Langenargen getroffen, um anlässlich des diesjährigen Cobra-Treffens bei bestem Cabrio-Wetter eine Ausfahrt in den Bregenzerwald zu unternehmen.

Zahlreiche Schaulustige nutzten die Gelegenheit, um die PS-starken Boliden, die durch ihre bissige Optik und leistungsstarke Aggregate hervorstechen, aus nächster Nähe nicht nur zu sehen, sondern deren Sound aus bis zu acht Liter Hubraum regelrecht zu erleben. „Wir hatten sehr viel Glück mit dem Wetter und hatten viel Spaß, nicht nur bei der wunderschönen Ausfahrt, sondern auch am Abend, den wir bei Uli und Helmut im Kompro-Bier genießen durften“, sagte Chef-Organisator Reiner Künzl. Das Cobra-Treffen in Langenargen sei seit vielen Jahren ein Ereignis, das viele Bürger und Gäste in Langenargen in seinen Bann zieht. Hinzu seien echte Freundschaften zwischen den Piloten und den Einheimischen entstanden

Das Cobra-Treffen in Langenargen zählt zum größten seiner Art in Deutschland und zieht alle zwei Jahre Piloten und Beifahrer aus ganz Europa in die Sonnenstube am Bodensee.