Für Menschen, die aufgrund der Corona-Pandemie ohnehin schon in schwierigen Lebenssituationen sind, hat der Inner Wheel Club Bodensee 30 Päckchen für die Johanniter-Weihnachtstrucker gepackt.

„Die Menschen brauchen die Hilfe der Johanniter-Weihnachtstrucker 2020 jetzt erst recht“, schreibt der Club in einer Pressemitteilung. Die Zielregionen der Johanniter-Weihnachtstrucker sind derzeit Albanien, Bosnien, Bulgarien, Rumänien und Ukraine. In fünf langen Konvois fahren die Helfer dort rund 270 Verteilstellen an. Die Pakete werden an Schulen, Kindergärten und -heime, Behinderteneinrichtungen und Altenheime an bedürftige Menschen übergeben.