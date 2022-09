Clemens Balle warnt seine Mannschaft vor der neuen Liga

Nach einer langen Zitterpartie haben die Handballer der HSG Langenargen-Tettnang die frohe Kunde erst in der Pause erfahren. Der Vizemeister der Bezirksklasse darf in der Saison 2022/2023 in der Bezirksliga antreten. Die Feier ist aufgrund der Unklarheit ausgefallen, die Freude war aber dennoch groß. Auf diesen Aufstieg hat die HSG hingearbeitet und am Samstag darf das junge Team endlich von der Leine. Im ersten Saisonspiel trifft Langenargen-Tettnang um 20 Uhr im Sportzentrum Langenargen auf den HRW Laupheim II.

Allerdings fehlt der Cheftrainer: Clemens Balle weilt im länger geplanten Urlaub. Seine Vertretung übernimmt Stefan Mayr, Trainer der zweiten HSG-Mannschaft. Mayr hat das Team in der Vorbereitung teilweise miterlebt: Langenargen-Tettnang strebt eine immer stärkere Verzahnung zwischen den ersten beiden Mannschaften an und untermauerte das unter anderem mit einem gemeinsamen Trainingswochenende Anfang September in Langenargen. „Das war eine vereinsbildende Maßnahme“, sagt Balle. Unter anderem diese Einheiten haben seinen Optimismus für den Saisonauftakt gesteigert. „Hinten raus in der Vorbereitung, als es ums Taktische ging, war der Großteil da. Das war mir wichtig“, so Balle. „Wir haben einen schlagkräftigen Kader und wollen mit einem positiven Erlebnis in die Runde starten.“

Klassenerhalt als Ziel

Das Ziel ist der Klassenerhalt und um den zu erreichen, warnte Balle sein Team vor der neuen Spielklasse. „Das ist ist eine qualitativ hochwertige Liga, da sind drei Absteiger aus der Landesliga drin“, sagt Balle, der deshalb von seinen Spielern „noch mehr Engagement“ fordert. „Wir gehen die Liga mit Demut an“, betont der HSG-Cheftrainer. Die Mannschaft ist zusammengeblieben, es wurde nur intern etwas umgebaut. Timo Werner aus der zweiten Mannschaft wurde hochgezogen: Er schließt die Lücke auf der Position Rückraum links Luis Csajagi soll ein fester Bestandteil sein. Anders als ursprünglich geplant soll Silas Rieg in der zweiten und nicht in der ersten Mannschaft Spielpraxis sammeln.