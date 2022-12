Clemens Balle fordert Reaktion von seiner Mannschaft

Die vergangenen beiden Auftritte haben Trainer Clemens Balle überhaupt nicht geschmeckt. Personalprobleme hin oder her: Innerhalb von zwei Spielen 85 Gegentore zu kassieren, ist keineswegs einkalkuliert von der HSG Langenargen-Tettnang. Vor allem ärgerte Balle die Art und Weise, seine Spieler ergaben gegen die HSG Langenau/Elchingen II (27:45) und BW Feldkirch (19:40) sich ihrem Schicksal. Der Trainer führte deshalb mehrere Gespräche mit der Mannschaft und fordert ein klare Reaktion. Zu Hause im Sportzentrum Langenargen gegen den HC Hohenems (Samstag, 20 Uhr) soll sein Team zum Jahresabschluss ein anderes Gesicht zeigen.

HSG Langenargen-Tettnang setzt auf den Heimvorteil

Von einer Steigerung ist Balle auch absolut überzeugt. Und obwohl mit Hohenems der Tabellenzweite der Handball-Bezirksliga anreist, visiert er mit seiner Mannschaft Zählbares an. „Auswärtsspiele sind etwas anderes. Daheim ist es unser Anspruch, jeden Gegner zu ärgern“, setzt Balle auf den Heimvorteil. Wenngleich die Langenargener gerade im Rückraum sehr dünn aufgestellt sind und sich zuletzt sehr formschwach präsentierten, hält Balle eine Überraschung für möglich. Jedenfalls gehe der Aufsteiger am Samstag nicht in die Begegnung, um Ergebniskosmetik zu betreiben.

Besonders schmerzhaft ist das Fehlen von Alexander Merath. Er ist der „Leader“ der jungen Langenargener Mannschaft und wird auch gegen Hohenems nicht mit dabei sein können. Umso wichtiger wird gegen die Österreicher die richtige Einstellung sein. Daran wird Balle sein Team am Samstag auch messen.