Claudia Michelsen liest „Marlene Dietrich“

Im Münzhof Langenargen liest Claudia Michelsen am Mittwoch, 15. Januar 2020, ab 20 Uhr „Marlene Dietrich“. Mit ihrer Lesung stellt sie das Leben einer Frau vor, die sich ein Leben lang systematisch dem Zugriff entzog und immer noch Rätsel aufgibt, heißt es in der Pressemitteilung. Karten gibt’s im Vorverkauf für 18 Euro und an der Abendkasse für 20 Euro. Die sind auch in der Tourist-Information Langenargen erhältlich. Foto: Veranstalter