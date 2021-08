Claire Huangci spielt bei den Langenargener Schlosskonzerten

Ein besonderer Publikumsliebling gastiert am Freitag, 20. August, erneut bei den Langenargener Schlosskonzerten. Pianistin Claire Huangci, Gewinnerin des ZF-Musikpreises 2012 und des Gaza-Anda-Wettbewerbs 2018, spielt um 18.30 und 20.30 Uhr im Langenargener Münzhof Werke von Johann Sebastian Bach, Feruccio Busoni und Franz Schubert.

Die US-Amerikanerin mit chinesischen Wurzeln, die mit 17 Jahren zum Studium nach Europa kam, ist mittlerweile auf den großen Bühnen der Welt zuhause. Sie konzertiert mit namhaften Orchestern wie dem Mozarteumorchester Salzburg, dem Radio-Sinfonieorchester Stuttgart und dem Vancouver Symphony Orchestra in Konzertsälen wie der Carnegie Hall New York, dem Wiener Konzerthaus und der Oji Hall Tokyo. Sie begann mit sechs Jahren, Klavier zu spielen, studierte am Curtis Institute of Music in Philadelphia und an der Musikhochschule Hannover bei Arie Vardi.