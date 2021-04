Christoph 45: Langenargen unterstützt Petition

Das Innenministerium Baden-Württemberg prüft die Verlegung des Rettungshubschraubers Christoph 45 am Klinikum Friedrichshafen wenige Kilometer nach Norden. Im Gespräch ist Bavendorf im Landkreis Ravensburg. Der Medizin Campus Bodensee, die Stadt Friedrichshafen, der Landkreis und weitere Gemeinden im Kreis fordern dagegen: „Christoph 45 bleibt hier!“.

Die Gemeinde Langenargen unterstützt die Forderung laut einer Pressemitteilung und ruft zur Unterstützung der entsprechenden Petition auf www.openpetition.de auf. Bürgermeister Münder betont: „Das Klinikum Friedrichshafen ist der ideale Standort für den Rettungshubschrauber. Eine Verlegung auf die grüne Wiese muss verhindert werden.“

Kritik an geplantem Standort

Das Innenministerium Baden-Württemberg hatte ein Gutachten zur Flugrettung beauftragt, in dem empfohlen wird, den Standort des Rettungshubschraubers Christoph 45 vom Klinikum Friedrichshafen nach Norden zu verlegen. Im Gespräch als neuer Standort ist Bavendorf, ein Standort ganz ohne Anbindung an eine Klinik.

Das Klinikum Friedrichshafen und Chefarzt Volker Wenzel, Zentrumsdirektor in der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie am Medizin Campus Bodensee in Friedrichshafen und Tettnang, wehren sich gegen die drohende Verlegung des Rettungshubschraubers. Und werden dabei unterstützt von Städten und Gemeinden im Bodenseekreis und dem Kreistag.

Mehr als 19 000 Unterstützerinnen und Unterstützer hat die Online-Petition von Klinikum Friedrichshafen und Volker Wenzel - das sind bereits rund 90 Prozent des Quorums. Wird das Quorum erreicht, soll die Petition dem Landtag von Baden-Württemberg vorgelegt werden.