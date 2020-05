Chorsänger für Online-Projekt gesucht

Der Musiker und Komponist Michael T. Otto produziert derzeit im Homerecording mit der Big Band und der Musikschule Langenargen sowie Musikern aus der italienischen Partnergemeinde Noli ein Musikvideo. Jetzt werden für das Lied Menschen aus beiden Gemeinden gesucht, die im Chor mitsingen. SZ-Mitarbeiter Andy Heinrich hat mit dem mit dem Künstler über das Projekt gesprochen.

Wie kam es zu dem Projekt?

Anlässlich des 15-jährigen Partnerschaftsjubiläum sind zwei Veranstaltungen im Spätsommer, eine in Noli und eine in Langenargen, geplant. In der aktuellen Situation weiß jedoch niemand ob diese stattfinden können. Bei den Veranstaltungen sollte ein gemeinsames Lied uraufgeführt werden. Daraus entstand das Homerecording-Projekt, das von Musikern der Big Band Langenargen und Musikern aus Noli samt beiden Partnerschaftsvereinen realisiert wurde.

Was ist Ihr Part?

Meine Aufgabe war es, zuerst das Stück zu komponieren und unüblicherweise hinterher nach Textern zu suchen. Erfreulicherweise konnten wir vier kreative Köpfe finden, die das übernommen haben. Das waren aus Noli Laura Carosa und Claudio Massol, aus Langenargen Andrea Grözinger und Claudia C. Otto. Des Weiteren koordiniere ich die Produktion und mixe und schneide das Video.

Worin liegt die Herausforderung?

So viele Menschen zu koordinieren und zu organisieren, ohne sie wirklich persönlich zu sehen. Es läuft alles über das Internet. Ein Chor, bestehend aus Bürgern beider Partnerschaftsgemeinden, soll sich aktiv miteinbringen. Wie soll das funktionieren? Dank moderner Technik und immer besser werdenden Smartphones kann jede Person möglichst aus Langenargen oder Noli, die singen kann, am Chorprojekt teilnehmen. Noten und Playalong können bei mir über E-Mail an info@mtotto.de angefordert werden.

Wann wird das Video präsentiert?

Das Video wird via YouTube-Premiere spätestens in zwei Wochen auf meinem YouTube-Kanal gestreamt werden: www.youtube.com/c/MichaelTOtto